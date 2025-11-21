La réserve de l’ASSE devait disputer un nouveau rendez-vous important ce week-end face à Saran. Mais les plans de Sylvain Gibert vont finalement changer, avec un contretemps qui freine la dynamique stéphanoise.

L’ASSE préparait ce déplacement avec sérieux. Le groupe réserve voulait retrouver le rythme après une période sans match. Les séances avaient été ajustées pour relancer l’intensité. Mais une annonce de dernière minute est venue bouleverser le programme. Le staff a dû revoir son organisation sur la fin de semaine. Les joueurs, eux, devront encore patienter avant de retrouver la compétition.

Ce report imprévu intervient alors que plusieurs éléments ont été mobilisés récemment avec le groupe pro, notamment en Coupe de France. La dynamique construite depuis le succès à Quetigny semblait lancer un cycle positif.

Le déplacement de l'ASSE à Saran finalement annulé

La rencontre qui devait se jouer à Saran ce samedi à 14h30 n’aura pas lieu. La neige tombée dans la région a conduit à l’annulation pure et simple du match. La sécurité des joueurs et l’état du terrain ont motivé cette décision. Un nouveau report sera programmé dans les prochains jours.

Pour l’ASSE, ce contretemps s’ajoute à une période déjà sans compétition. La réserve n’a plus joué depuis deux semaines. Un manque de rythme qui commence à peser sur la préparation. Sylvain Gibert devra encore adapter son travail pour maintenir le groupe dans de bonnes dispositions.

Deux semaines sans match : une coupure qui perturbe les plans

Cette pause prolongée survient dans une phase où les jeunes stéphanois avaient besoin d’enchaîner. Le match de Coupe de France face à Quetigny, remporté 3-1, avait mobilisé plusieurs joueurs habitués du National 3 au sein du groupe professionnel. Les séances récentes ont donc vu le groupe réserve recomposé au fil des jours.

L’absence de match empêche le staff de valider les automatismes. Le report à Saran prive aussi les Verts d’un adversaire difficile à manœuvrer à domicile, utile pour mesurer les progrès du collectif.