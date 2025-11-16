Le tirage avait potentiellement offert un choc ligérien. C’est désormais confirmé : le match entre l’ASSE et Écotay-Moingt, pour le 8e tour de la Coupe de France, se jouera bel et bien. Une rencontre historique pour le club de R3 qui devrait découvrir le Chaudron.

Le suspense est levé. Après leur qualification héroïque aux tirs au but face à l’Entente Nord Lozère, les joueurs d’Écotay-Moingt viennent de gagner le droit de défier l’AS Saint-Étienne pour le compte du 8e tour de la Coupe de France. Reste désormais à se préparer pour un rendez-vous qui marquera l’histoire du club montbrisonnais.

Et pour cause : la rencontre devrait se jouer à Geoffroy-Guichard, comme annoncé ce dimanche par le club de R3 sur ses réseaux sociaux. Un choix à la fois logique et exceptionnel, qui permettra aux amateurs de vivre un moment unique dans le temple du football stéphanois.

Un événement rare, tant pour les supporters que pour les joueurs amateurs, qui affronteront une équipe professionnelle dans l’un des stades les plus mythiques de France.

Une première historique pour Écotay-Moingt face à l’ASSE

Jamais de son histoire, l’Union Sportive Écotay-Moingt n’avait atteint un tel niveau en Coupe de France. Habitué aux joutes régionales, le club basé dans la Plaine du Forez réalise un parcours incroyable. Après avoir écarté plusieurs formations hiérarchiquement supérieures, ils s’apprêtent à affronter l’ogre du département.

Leur venue à Geoffroy-Guichard, prévue pour le week-end du 29-30 novembre, s’annonce comme un événement festif et populaire. D’ores et déjà, de nombreux supporters d’Écotay-Moingt se préparent à vivre une journée inoubliable. La FFF officialisera la date et l’heure précise du match dans les prochains jours. Les joueurs ligériens vont vivre un rêve éveillé dans 2 semaines.

Pour l’ASSE, cette affiche aura tout du match à ne pas prendre à la légère. Même si plusieurs divisions les séparent, les Verts devront aborder ce 8e tour avec sérieux et humilité. La magie de la Coupe de France l’a souvent prouvé : les surprises peuvent survenir à tout moment, surtout face à un adversaire qui n’a rien à perdre.

Eirik Horneland pourrait en profiter pour faire tourner son effectif, tout en conservant une ossature solide pour éviter toute mauvaise surprise. Car l’objectif est clair : poursuivre l’aventure et se rapprocher des 32es de finale, où les clubs de Ligue 1 entrent en lice.