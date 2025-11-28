L'ASSE va disputer le 8e tour de la Coupe de France ce week-end. Avant d’accueillir Ecotay Moingt à Geoffroy Guichard, Dennis Appiah s’est présenté en conférence de presse. Le latéral a été invité à s'exprimer sur le match qui attend ses coéquipiers face au club ligérien évoluant en Régional 3. Extraits.

Dennis Appiah (Défenseur de l’ASSE) : “Je peux vous assurer que sur cette semaine, on n'a pas relâché. On a fait les mêmes entraînements, si ce n'est plus. On a couru autant. On sait qu'avec ce coach, on n'a pas l'habitude de relâcher, quels que soient les matchs. Il n'aime pas le fait qu'on ne soit pas constant. Il a envie de retrouver ça. Dans sa tête et dans l'esprit, il a envie d'aligner la meilleure équipe possible. Il n'a pas envie de nous lâcher. Il reste ce match et possiblement deux matchs de championnat et peut-être voir plus sur la Coupe."

L'ASSE doit rester sérieuse

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Il n'a vraiment pas envie de lâcher sur les dernières semaines avant la fin d'année. On s'est bien préparé. Comme un match normal, le plus normal possible. On a essayé de régler les petits pépins, qu'il y en avait pour certains joueurs. Mais on a travaillé sérieusement parce qu'on ne prend pas du tout ce match à légère.

On a pu voir sur le match à deux semaines en Coupe de France que même si on est au port favori, les matchs ne sont jamais gagnés d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Face à Quetigny, on a mené, on a été égalisés. Ça a été un peu compliqué jusqu'à ce qu'on marque le deuxième but. Avec le brouillard, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer aussi. Et puis, il y a des faits d'arbitrage aussi qui font qu'on ne sait jamais comment le match va arriver.

J'ai eu des matchs où ça a été compliqué, même en jouant contre des équipes qui sont dites inférieures ou du moins des championnats inférieurs. Et ce n'est jamais facile. Il faut prendre le match sérieusement. Et ça fait partie aussi du fait de respecter l'adversaire qui est en face de nous."

Source : Conférence de Presse