C'est une semaine particulière pour le club d'Écotay-Moingt ! Pensionnaire de Régional 3, le club s'apprête à se déplacer dans le Chaudron. Un match très attendu pour Jérémy Grenade, joueur du club, qui a répondu aux questions d'Around ASSE.

Joueur polyvalent, Jérémy peut aussi bien jouer au poste de latéral droit que de milieu droit. Titulaire à presque tous les matchs depuis le début de saison, il aura peut-être l'occasion de débuter à Geoffroy-Guichard.

"Devant des milliers de personnes, c'est extraordinaire."

Même privé de son Kop Sud, le Chaudron sera bien garni ce samedi à 20h30. Une rencontre particulière pour Écotay-Moingt.

Jeremy Grenade (Écotay-Moingt) : "C'est extraordinaire, déjà, de pouvoir jouer devant autant de supporters. On n'a pas l'habitude, nous, qui jouons souvent devant une centaine de personnes. Et là, devant des milliers de personnes, c'est extraordinaire."

Ce match est l'occasion pour Jérémy et ses coéquipiers de se montrer. En effet, diffusée en prime time sur beIN Sports, la rencontre sera suivie par des milliers de personnes. Le jeune joueur d’Écotay-Moingt rêve même grand pour la suite de sa carrière !

"C'est juste incroyable."

Jeremy Grenade (Écotay-Moingt) : "Pour nous, ça n'arrive qu'une fois dans une vie de jouer dans un stade si mythique contre un club aussi légendaire que Saint-Étienne. C'est juste incroyable. Surtout moi, qui suis de nationalité mauricienne. Peut-être que grâce à ce match, je vais pouvoir montrer ce dont je suis capable. Peut-être, plus tard, être sélectionné par mon pays, puisque j'aimerais beaucoup représenter mon pays. Donc voilà, peut-être que c'est ce match qui va me permettre d'aller loin dans ma carrière."

Un match ultra médiatisé, Écotay-Moingt n'en a pas l'habitude !

Jeremy Grenade (Écotay-Moingt) : "Il y a eu beaucoup de télés, de radios qui sont venues... Par exemple, le jour où Perrin a annoncé tout ça, il y a eu des télés et des radios de la Loire qui sont venues nous voir, mais... On a eu beaucoup de contacts aussi, de gens, des réseaux qui voulaient nous interviewer, venir à nos entraînements. Donc oui, tout ça, on n'a pas l'habitude. Même le compte Instagram du club a eu beaucoup d'abonnés depuis ce match. C'est fou."