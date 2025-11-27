Yvan Neyou laissera certains regrets du côté de l'ASSE. Révélation lors de sa première saison sou Claude Puel, la fin de son aventure dans le Forez a été décevante. Il s'est exprimé au micro de SoFoot.

Yvan Neyou (ex-ASSE) : "J'étais limite en dépression sur la fin parce qu'on m'a mis de côté comme ça du jour au lendemain. Si je raconte vraiment tout... Quand je suis parti de Sainté, j'étais dégoûté. À aucun moment, je suis parti dans le bureau pour faire le forcing en disant : "Laissez-moi partir", jamais de la vie ! Est-ce que l'ASSE m'a fait des trucs de 'ouf' ? Je ne dirais pas des trucs de 'ouf', mais ce n'était pas gentil. Ce qui me faisait mal sur la fin à Sainté c'est que les supporters avaient une image de moi qui n'est pas celle que je suis. On pensait que j'étais un branleur, que je m'en foutais, que je n'étais pas concerné ou concentré, alors que ça n'avait rien à voir avec tout ça."

Neyou passe de tout à rien à l'ASSE

Yvan Neyou (ex-ASSE) : "Je reviens de la CAN, on ne me fait plus jouer, je n'ai rien demandé. L'entraineur de l'époque (Pascal Dupraz ndlr) me le met en pleine tête : "Tu es parti à la CAN, il y a des milieux de terrain qui étaient là, ils ont fait le boulot, donc je ne vois pas pourquoi tu repasserais devant eux, donc je n'ai pas besoin de toi." Il me dit d'aller jouer en CFA. Je passe de vice-capitaine à parfois hors du groupe. Des personnes qui étaient au club, deux mois avant, me disaient : "Si tu continues, tu vas jouer la Ligue des Champions l'année prochaine." Claude Puel est parti et je suis passé du tout au rien. Comme on dit : "qui veut tuer son chien l'accuse de la rage." Sur le moment, il y a tellement de choses qui sont sorties sur moi, je n'ai même pas parlé une fois. Je suis parti la tête basse."

Pascal Dupraz, missionné six mois pour sauver l'ASSE n'a jamais digéré le choix du milieu de terrain de rejoindre ma sélection camerounaise pendant cette période délicate. Transféré depuis à Leganès, il ne s'est fait un nom en Espagne. Il a rejoint Getafe cet été et se trouve aujourd'hui 7ᵉ de Liga. Trois plus tard, l'ASSE est toujours en Ligue 2. Pascal Dupraz comme Claude Puel restent sans club.