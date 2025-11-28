Ce samedi soir, l’ASSE va accueillir l'US Ecotay-Moingt lors du 8ᵉ tour de la Coupe de France. Les Verts souhaitent enchaîner un 4ᵉ succès toutes de rang, toutes compétitions confondues et se qualifier face au petit poucet de la compétition. Avant ce match, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “On s'est aperçu au dernier match de Coupe de France qu'il y a des bons joueurs à tous les niveaux. Quetigny avait fait un très bon match malgré le fait qu'il soit une équipe de 7ème division. Il va falloir faire de notre côté la même chose que contre cette équipe. Sortir notre meilleure prestation possible et arriver à construire une belle prestation. Il faudra arriver à se servir de ce match pour améliorer notre niveau physique, pour travailler tactiquement et techniquement.

Nous devrons montrer de l'engagement sur cette rencontre et de l'implication. On sait qu'il y aura certainement 25 000 personnes qui viendront pour voir cette rencontre. Il faut vraiment qu'on soit au niveau. On a hâte d'être samedi. On sait que c'est un grand événement pour notre adversaire, mais c'est aussi un match pour nous qui doit nous permettre de travailler.

On sait que c'est un grand moment pour Ecotay. On veut leur offrir la meilleure soirée possible. De notre côté, on veut évidemment livrer une très bonne prestation. On ne va pas leur donner le résultat, mais on aimerait que ce soit une très belle soirée de football dans un stade qui sera quasi-plein.

On veut vraiment livrer la meilleure prestation possible. Nous sommes à un stade où on doit encore développer notre consistance, améliorer notre régularité. On veut vraiment être professionnel quel que soit le niveau de l'équipe en face. On a beaucoup de travail à fournir sur cet aspect. On sera à la recherche de régularité."

"La coupe de France ? C'est une compétition qui fait partie de nos objectifs" (Horneland avant Ecotay Moingt-ASSE)

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "On sait que cette équipe a joué cette semaine, mais on se concentre avant tout sur notre style de jeu, l'identité qu'on veut arriver à développer. On respecte chaque adversaire, c'est aussi le cas pour nos adversaires de Ligue 2, mais on se concentre vraiment sur notre style de jeu.

C'est une compétition qui fait partie de nos objectifs. Vous savez qu'on a de grandes ambitions en championnat, mais on est aussi une équipe qui veut se développer. Avoir ces rencontres de coupe qui s'enchaînent avec les rencontres de championnat est une bonne chose. Ça nous permet pour le moment de rencontrer des équipes de plus bas niveau. Mais si nos résultats sont intéressants et qu'on est sérieux, on va passer des tours et ensuite certainement affronter des adversaires d'un autre calibre. C'est toujours très intéressant pour une équipe comme nous qui cherche à se développer."