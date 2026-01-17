L’ASSE retrouve le Chaudron à l’occasion de la 19ème journée de Ligue 2. Ce samedi soir à 20h55, les Verts vont recevoir le Clermont Foot 63. Aïmen Moueffek s’est présenté devant les médias, après son coach, en conférence de presse avant cette rencontre. Extraits.

Aïmen Moueffek (Joueur de l’ASSE) : “Je suis bien revenu, je m'entraîne bien, les sensations sont bonnes et je me sens à 100%. En 2026 ? Une montée en Ligue 1, ce serait le top. On est toujours dans la course. On n'est pas là où on aurait voulu être, mais on n'est pas non plus dernier, loin de là. Donc, ça va être une grosse deuxième partie de saison et il va falloir commencer fort pour aller chercher le plus de points très rapidement.

Si on avait été premier, on aurait pu dire, on est premier, on a la pression, les équipes derrière vont tout faire pour nous rattraper. Peu importe la place où on est, on peut toujours se trouver des excuses. On sait que les places se font chères et que c'est très serré au niveau du classement. On a notre avenir entre nos mains et le futur va dépendre de nous."

Mouffek ne pense pas au mercato de l'ASSE

Aïmen Moueffek (Joueur de l’ASSE) : “Le mercato ? Je ne vais pas parler au nom de l'équipe. Désolé du terme, je m'en fous un peu. On continue à travailler, on prépare nos matchs. S'il y a des joueurs qui doivent partir, on leur souhaite bonne chance et bon courage à eux. S'il y a des joueurs qui doivent nous rejoindre, on sera ravi de les accueillir dans notre équipe. Mais notre rôle, ce n'est pas de regarder les transferts ou de faire signer des joueurs. Notre but, c'est de gagner les matchs, de travailler."



Des propos qui ont le mérite d'être clair de la part d'Aïmen Moueffek.