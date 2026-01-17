Ce samedi soir à 20 h 55, l’ASSE va accueillir Clermont dans le Chaudron pour sa première réception de 2026 en match officiel. À la veille de la réception des Auvergnats lors de la 19e journée de Ligue 2, Eirik Horneland a pris la parole en Conférence de Presse. Extraits

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : “Maxime Bernauer est out jusqu'à la fin de saison. C'est certainement le cas pour Lassana Traore qui souffre des quadriceps. Joao Ferreira et Joshua Duffus ne sont pas encore prêts, même s'ils ont repris les séances. On les verra de retour avec le groupe la semaine prochaine. Irvin Cardona souffre d'un coup au niveau du genou. Le droit qui le fait boiter. Lucas Stassin et Djylian N'Guessan ont été malades. Stassin a repris l'entraînement ce jeudi.

Zuriko Davitashvili est forfait samedi et peut-être pour le match suivant. Ebenezer Annan est apte pour jouer contre Clermont.

C'est une période compliquée. C'est une mauvaise nouvelle avec le forfait de Maxime Bernauer. Pour le moment, Duffus et João Ferreira ne sont pas encore prêts. Mais ça va arriver. On se rapproche d'un retour."

Une pression quotidienne à l'ASSE

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : “Menacé ? Urgence de résultat ? Bien sûr, on sait qu'on a cet objectif commun avec les joueurs de remonter en première division et que c'est notre objectif à tous. Il y a une pression et on sait qu'il faut atteindre cette première ou cette deuxième place qui pourra nous faire monter.

Il y a beaucoup de pression pour développer l'équipe et obtenir des résultats. Tout ça est lié au rôle du coach, donc évidemment que je me sens sous pression à ce niveau-là. Mais ce n'est pas une pression qui me tue ou me fait mal, c'est une pression qui va avec le métier."

Horneland hors de danger ?

Eirik Horneland (coach de l’ASSE) : “Cette pression que je ressens au quotidien, ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de travailler. Quand on est au service d'un club comme l'AS Saint-Étienne, qu'on soit joueur ou entraîneur, il faut vraiment embrasser cette pression, cette pression du club, cette pression de l'extérieur avec les médias, les supporters ou des propriétaires. Ça fait partie du métier. Si vous n'aimez pas la pression, n'allez pas à Saint-Etienne.

Je ne me sens pas en danger aujourd'hui dans ma position d'entraîneur. Mais évidemment qu'il y a une pression par rapport à notre situation actuelle. Nous ne sommes pas sur les places qui nous permettraient de monter. Mon rôle est d'avoir des résultats avec cette équipe. Et donc forcément, je ressens cette pression."