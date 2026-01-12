Ce samedi 17 janvier à 20h55, l’AS Saint-Étienne reçoit Clermont pour le compte de la 19e journée de Ligue 2 BKT. Une affiche régionale attendue. Et un contexte particulier à Geoffroy-Guichard, qui s’apprête à retrouver son équipe pour la première fois en 2026, sans son Kop Nord, toujours fermé.

Le Chaudron va devoir encor attendre faire le plein sans restriction. Depuis le 28 octobre et la large victoire face au Pau FC (6-0), l'un des deux kops stéphanois est fermé à cause d'une sanction de la LFP. Une longue attente pour les supporters, privés tour à tour de la tribune Jean Snella puis Charles Paret. Cette dernière va purger son second et dernier match de fermeture. Le Kop Sud quant à lui reste d’ailleurs sous le coup d’un sursis disciplinaire après l’animation face au SC Bastia (2-2). Malgré ce contexte encore sensible, l’engouement autour de cette rencontre est réel. Le parcage visiteurs pourrait lui aussi faire le plein.

Clermont Foot 63 mobilise ses supporters

Sur son compte X officiel, le Clermont Foot 63 a appelé ses supporters à réserver rapidement leurs places pour le parcage visiteurs. Celui-ci est limité en capacité et reste soumis aux décisions de la préfecture de la Loire. Le club auvergnat souhaite donc donner la priorité à ses abonnés afin d’organiser au mieux le déplacement.

Cette mobilisation n’est pas anodine. Clermont espère se déplacer en nombre à Geoffroy-Guichard. Un déplacement qui pourrait toutefois être surveillé de près par les autorités.

Pour rappel, lors du match aller disputé au stade Gabriel-Montpied, la Préfecture du Puy-de-Dôme avait pris un arrêté d’interdiction encadrant strictement la présence et les déplacements des supporters stéphanois. Une décision probablement liée au contexte régional. C'est en tout cas un élément important à garder en tête alors que, cette fois, ce sont les supporters clermontois qui espèrent pouvoir investir le Chaudron. Le nombre de place dans le parcage est donc sous réserve des arrêtés préfectoraux à venir.

Sur le plan sportif, Clermont arrive avec un regain de confiance. Actuel 11e de Ligue 2 avec 22 points, le CF63 reste sur une victoire nette face à Laval (4-1). Un succès qui a permis aux Auvergnats de se relancer après une première partie de saison marquée par l’irrégularité.