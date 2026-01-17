De retour sur le rectangle Vert ce vendredi, l'ASSE défiera le Clermont-Foot pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. L'arbitre de la rencontre a été désigé.

Karim Abed dirigera les débats, ce vendredi à Geoffroy-Guichard. L'homme en noir a déjà croisé la route des Verts cette saison, lors du lourd revers de l'ASSE face à Annecy en octobre dernier (4-0). Ce jour-là, les hommes d'Eirik Horneland évoluaient en infériorité numérique après l'expulsion d'Igor Miladinovic dès le premier quart d’heure.

Malgré ce précédent, le bilan de l’ASSE sous la direction de Karim Abed reste globalement positif. En onze rencontres arbitrées sous ses ordres, les Stéphanois affichent en effet un taux de victoire 45%, pour trois nuls et autant de défaites.

Puis, côté Clermontois, l'homme en noir n'a officié qu'une seule fois cette saison. Une victoire 2-1 face à Grenoble lors de la 3e journée de Ligue 2. Et là aussi, les chiffres sont plutôt favorables. 50% de victoires, deux nuls et deux défaites pour Clermont Foot sous sa direction.

Les statistiques de Karim Abed cette saison :

10 matchs arbitrés

33 cartons jaunes distribués

2cartons rouge distribués

Les arbitres de la J19 de Ligue 2

FC Annecy - Amiens SC

Arbitre centre : Brendan Roffet

Arbitre assistant 1 : Romain Galibert

Arbitre assistant 2 : Florent Marmion

Laval MFC - SC Bastia

Arbitre centre : Marc Bollengier

Arbitre assistant 1 : Thomas Luczynski

Arbitre assistant 2 : Gaetan Korbas



Rodez AF - Le Mans FC

Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant 2 : Yann Thenard

USL Dunkerque - Pau FC

Arbitre centre : Florent Batta

Arbitre assistant 1 : Quentin Guidou

Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand

US Boulogne Cote d'Opale - Montpellier HSC

Arbitre centre : Mickael Leleu

Arbitre assistant 1 : Bastien Courbet

Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher

AS Saint-Étienne - Clermont-Foot 63

Arbitre centre : Karim Abed

Arbitre assistant 1 : Mikael Berchebru

Arbitre assistant 2 : Camille Soriano

Grenoble Foot 38 - Red Star FC

Arbitre centre : Azzedine Souifi

Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine

Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy

ESTAC Troyes - Stade de Reims

Arbitre centre : Antoine Valnet

Arbitre assistant 1 : Elodie Coppola

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora