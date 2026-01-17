De retour sur le rectangle Vert ce vendredi, l'ASSE défiera le Clermont-Foot pour le compte de la 19e journée de Ligue 2. L'arbitre de la rencontre a été désigé.
Karim Abed dirigera les débats, ce vendredi à Geoffroy-Guichard. L'homme en noir a déjà croisé la route des Verts cette saison, lors du lourd revers de l'ASSE face à Annecy en octobre dernier (4-0). Ce jour-là, les hommes d'Eirik Horneland évoluaient en infériorité numérique après l'expulsion d'Igor Miladinovic dès le premier quart d’heure.
Malgré ce précédent, le bilan de l’ASSE sous la direction de Karim Abed reste globalement positif. En onze rencontres arbitrées sous ses ordres, les Stéphanois affichent en effet un taux de victoire 45%, pour trois nuls et autant de défaites.
Puis, côté Clermontois, l'homme en noir n'a officié qu'une seule fois cette saison. Une victoire 2-1 face à Grenoble lors de la 3e journée de Ligue 2. Et là aussi, les chiffres sont plutôt favorables. 50% de victoires, deux nuls et deux défaites pour Clermont Foot sous sa direction.
Les statistiques de Karim Abed cette saison :
- 10 matchs arbitrés
- 33 cartons jaunes distribués
- 2cartons rouge distribués
Les arbitres de la J19 de Ligue 2
FC Annecy - Amiens SC
Arbitre centre : Brendan Roffet
Arbitre assistant 1 : Romain Galibert
Arbitre assistant 2 : Florent Marmion
Laval MFC - SC Bastia
Arbitre centre : Marc Bollengier
Arbitre assistant 1 : Thomas Luczynski
Arbitre assistant 2 : Gaetan Korbas
Rodez AF - Le Mans FC
Arbitre centre : Faouzi Benchabane
Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues
Arbitre assistant 2 : Yann Thenard
USL Dunkerque - Pau FC
Arbitre centre : Florent Batta
Arbitre assistant 1 : Quentin Guidou
Arbitre assistant 2 : Vianney Rozand
US Boulogne Cote d'Opale - Montpellier HSC
Arbitre centre : Mickael Leleu
Arbitre assistant 1 : Bastien Courbet
Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher
AS Saint-Étienne - Clermont-Foot 63
Arbitre centre : Karim Abed
Arbitre assistant 1 : Mikael Berchebru
Arbitre assistant 2 : Camille Soriano
Grenoble Foot 38 - Red Star FC
Arbitre centre : Azzedine Souifi
Arbitre assistant 1 : Yassine Nacirdine
Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy
ESTAC Troyes - Stade de Reims
Arbitre centre : Antoine Valnet
Arbitre assistant 1 : Elodie Coppola
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora