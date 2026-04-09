Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va accueillir Dunkerque dans le Chaudron. Après trois semaines sans jouer à domicile, les Verts vont retrouver leur public à l’occasion de la 30ᵉ journée de Ligue 2. En conférence de presse, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif avant la réception des Nordistes. Voici ses mots.

La santé de Kévin Pédro a inquiété durant la rencontre à Nancy. Le défenseur avait quitté la pelouse sur civière après un choc impressionnant. Complètement sonné, le jeune joueur formé à l’ASSE n’était pas en mesure de reprendre la partie. En début de semaine, Kévin Pédro était bien aux séances collectives. Une présence qui devrait lui permettre de prétendre à une titularisation ce week-end.

Gautier Larsonneur a pu retrouver le groupe face à Nancy. Le portier stéphanois n’a cependant pas retrouvé sa place en Lorraine. Brice Maubleu à enchaîné une troisième titularisation de suite et espérait rester le portier numéro un, ce samedi. Philippe Montanier était resté assez flou sur le sujet après le nul à Marcel-Picot.

En fin de semaine dernière, Mahmoud Jaber a été autorisé a reprendre les séances collectives avec l’ASSE. De quoi lui permettre d’envisager de refouler les pelouses de Ligue 2 durant ce sprint final.

Joao Ferreira se rapproche également d’un retour. Deux mois et demi après sa blessure à la main, le portugais avait pu réintégrer le groupe pour les exercices ne nécessitant aucun contact physique.

De son côté, Maxime Bernauer a joué avec la réserve de l’ASSE, le week-end dernier. Une étape clé avant un retour dans le groupe professionnel. L’ancien rennais pourrait prétendre à une place parmi les joueurs retenus par Philippe Montanier face à Dunkerque.

Florian Tardieu poursuit son travail et a repris la course, ce mercredi mais reste loin d'un retour à la compétition. En fin de contrat en juin, le milieu né à Istres pourrait ne jamais reporter le maillot Vert.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Ça va de mieux en mieux pour tout le monde, l’infirmerie se vide ! Florian Tardieu, Nadir El Jamali restent indisponibles bien sûr. Mais Joao Ferreira a repris avec contacts cette semaine, Mahmoud Jaber est désormais sélectionnable et Kévin Pedro a repris l’entraînement normalement. Gautier Larsonneur est lui apte et démarrera le match face à Dunkerque."