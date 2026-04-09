Il aura fallu attendre la 97e minute de jeu avant de voir l'ASSE parvenir à débloquer la situation (1-1). D'abord handicapés par un dispositif peu adapté, les Stéphanois n'ont aussi pas pu compter sur certains entrants. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Face à un bloc compact, Philippe Montanier s’est rapidement rendu à l’évidence. Le 3-4-3, pourtant si efficace à Annecy (4-0), n’a cette fois pas fonctionné. À la pause, le technicien a réagi en lançant Aïmen Moueffek et Chico Lamba, pour basculer dans un 4-2-3-1.

Mais malgré cet ajustement, certains Verts n’ont pas livré la prestation attendue.

"Moueffek, c’est devenu un joueur de rotation."

Depuis la prise de fonctions de Philippe Montanier, Aïmen Moueffek a vu son temps de jeu considérablement réduit. "Dans l’esprit de l'entraineur, c’est devenu un joueur de rotation", constate Alexandre, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Avec seulement 211 minutes disputés sur 720 possibles, le milieu de terrain n'a plus été titularisé depuis Montpellier, le 7 février dernier (1-0). La faute à une concurrence bien installée : "J’ai l’impression que le coach est très satisfait de la paire Kanté-Boakye", poursuit le rédacteur.

Et face à Nancy, Aimen Moueffek n'a pas convaincu. "Je pensais justement que son intensité, sa capacité à mettre du rythme dans ses courses et son impact physique allaient faire du bien à l’équipe, avoue Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre et chroniqueur pour Peuple Vert. Au final, je ne l’ai pas vraiment vu casser des lignes. J’ai été un peu déçu."

Surtout, c'est son attitude sur le terrain qui interroge. "J’ai toujours l’impression qu’il en fait trop, remarque Alexandre. Comme s’il voulait parfois sauver l’équipe à lui tout seul. Il y a souvent le geste en trop."

Du dynamisme... et des déchets pour Miladinovic

Entré peu après l’heure de jeu, Igor Miladinovic a tenté d’apporter du mouvement face à un bloc compact. "Miladinovic a réussi à apporter dans un moment où les Nancéiens étaient encore plus regroupés, observe Bérenger Tournier. Avec ses petits appuis et sa technique, il a su amener un peu de danger."

Mais le Stéphanois manque encore de précision. "Il apporte quelque chose, c’est sûr, concède Alexandre. Après, cela reste encore trop faible techniquement par moments. C’est parfois un peu brouillon, il manque souvent le dernier geste."

Une nouvelle option pour l'ASSE en défense ?

Philippe Montanier peut désormais compter sur une alternative supplémentaire dans son onze de départ. Déjà entré en cours de match face à Annecy (64e), Chico Lamba a cette fois disputé une mi-temps complète.

Le joueur postule logiquement pour la prochaine échéance, face à Dunkerque. "J’espère surtout que c’était sa dernière entrée de la saison à ce poste, avoue Alexandre, qui attend un retour dans l'axe. Surtout, le jeune Kévin Pédro pourrait "prendre le couloir droit", ajoute-t-il.

Avec autant de possibilités, Philippe Montanier pourrait compter sur "une défense très compétitive pour finir la saison". Face à des adversaires tous capables d'embêter l'ASSE, les cinq dernières rencontres "vont toutes compter."