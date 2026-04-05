L'ASSE se déplaçait à Marcel Picot hier soir pour affronter l'AS Nancy-Lorraine. Les hommes de Philippe Montanier pouvaient revenir à deux points de l'ESTAC en cas de victoire. Bousculés par une équipe nancéenne emmenée par un Zakaria Fdaouch intenable, les Verts n'ont pu obtenir mieux qu'un match nul (1-1). Un point obtenu dans les derniers instants grâce à un but de Lucas Stassin. Le coach de l'ASSE s'est exprimé à l'issue de la rencontre.

Philippe Montanier au micro d'Ici Saint-Etienne Loire en conférence de presse : "Kévin (Pedro) va bien. Les nouvelles sont rassurantes. Plus de peur que de mal. Il a eu un choc et il avait très mal. Donc il ne pouvait plus continuer le match. (...)

C'est un match curieux, je pense qu'on fait une première mi-temps avec très peu de changements de rythme. Le rythme était monocorde. Bizarrement, on concède peu d'occasions. On a eu le penalty aussi. On a la possibilité de revenir à 1-1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été un peu mieux. On est tous déçu car on a le sentiment que notre match n'a pas été bon, et c'est vrai. Je suis un peu surpris de voir les statistiques car tout indique qu'on a été dominant, mais je pense que l'on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait faire."

L'ASSE est inconsciemment tombée dans la facilité ?

"Grenoble, on avait pas fait un match terrible et pourtant il n'y avait pas la trêve internationale avant. Donc peut-être que là c'est à cause de la trêve internationale, mais dans ce cas, Grenoble, ça s'explique pas. Les internationaux étaient arrivés plutôt dynamiques, d'ailleurs ça a été correct ce soir de leur part. Pour moi, le problème était plus sur le rythme général. On a été un peu monocorde. (...)

Prendre un but tôt, ça arrive. On avait connu ça contre Laval aussi. Mais on avait le temps pour revenir. Ils étaient déjà bas dès le départ et ont peut-être été encore plus bas après, mais malgré ce bloc on a réussi à se créer des occasions en seconde mi-temps et même à marquer. C'est mieux quand on concède pas de buts, ce qu'on avait su faire à Grenoble. Mais voilà, au vu de nos ambitions, on peut pas se permettre de faire un très bon match puis un match moyen. Il reste plus que cinq matchs, il faut qu'on performe à chaque fois. (...)

Ce côté monocorde, je n'ai pas d'explications franchement. C'est souvent multi-factoriel. Peut-être qu'après notre bon match contre Annecy, on peut se croire inconsciemment plus dans la facilité, mettre moins d'énergie. Franchement, je sais pas."

Brice Maubleu maintenu titulaire ?

"Le point positif, c'est la réaction évidemment. Les entrants qui ont amené du dynamisme aussi. Et puis bien sûr ne rien avoir lâché jusqu'à la fin. Mieux vaut un point que zéro et à un moment donné on était plus près de la défaite que du match nul malgré les efforts. (...)

C'est vrai qu'on avait dit à la mi-temps que c'était le moment de voir ce qu'on avait dans le ventre. Il y a des qualités techniques, tactiques mais l'aspect mental, surtout dans le sprint final, va être important. Et c'est vrai que les joueurs ont lutté, avec l'envie jusqu'au bout de revenir au score. (...)

Les changements à la pause ? Il fallait changer quelque chose, bouger les lignes. Ce qu'on a fait c'était insuffisant. En passant avec un 10 en 4-2-3-1, on avait l'occasion de trouver une autre animation offensive. Cela s'est avéré payant car on a eu plus de situations de but. Il y a eu les changements de joueurs, qui ont amené leurs particularités, leur dynamisme. Et le changement de système qui a amené une autre animation. (...)

Pourquoi avoir titularisé Brice Maubleu ? Je n'ai pas à me justifier des choix que je fais. On pense souvent à quel est le meilleur onze en fonction du dernier match, de la semaine d'entraînement, du contexte du match qui arrive. C'est ce qui guide un peu les choix. On va bien récupérer, d'autres combats nous attendent et on est toujours invaincu."

Crédit photo : asse.fr