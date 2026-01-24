De retour dans le onze, la semaine passée, Chico Lamba s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le défenseur central portugais a répondu aux questions des médias avant le déplacement à Reims. Extraits.

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : “Ça fait du bien d'être de retour après une si longue période d'absence. Le dernier match s'est plutôt bien passé, je me suis senti bien. Je suis très content d'être de retour.

Etre blessé, ce n'est jamais un moment facile, notamment quand on vient d'arriver dans un club. On essaie toujours d'éviter le plus possible les blessures. Ce n'est pas ce que j'aurais aimé vivre pour ce début d'aventure. Ça a été un moment difficile, mais j'avais aussi dans l'esprit de revenir vite et meilleur.

Des moments de solitude pendant ces trois mois ? Non, pas vraiment. Je ne me suis pas senti seul. J'étais là, je faisais mes soins. Je regardais aussi les séances avec les coéquipiers. Je ne dirais pas que je me suis senti seul, mais plutôt jaloux de les voir s'entraîner chaque jour."

Pas d'infiltrations pour Lamba à l'ASSE

Chico Lamba (Défenseur de l’ASSE) : “Une opération déjà bénéfique ? Je me sens bien. Avant la blessure, je jouais parfois avec un peu de douleur, c'est normal. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux et je continue d'améliorer pour ne plus avoir de problèmes. Je me sens vraiment en meilleure condition aujourd'hui. Je m'étais habitué à jouer avec quelques douleurs avant cette opération. Depuis, ça va beaucoup mieux.

Recours aux infiltrations pour soulager la douleur? Non, je n'ai pas eu besoin d'avoir recours à des injections. C'était surtout du travail avec les kinés. Mais aussi, mon temps de travail était géré par le directeur de la performance. C'était des ajustements qui me permettaient de continuer à pouvoir jouer."

Source : asse.fr