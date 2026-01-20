Ce week-end, l’ASSE se rend à Reims pour le compte de la 20ᵉ journée de Ligue 2. À quelques jours de la rencontre, les joueurs stéphanois savent déjà qu’ils pourront compter sur un soutien massif à Auguste-Delaune. Le parcage est affiché complet sur la billetterie du club ligérien.

À une semaine de retrouver le Chaudron dans son intégralité face à Boulogne-sur-Mer, l’ASSE va pouvoir, à nouveau, faire déplacer les foules ce samedi. À Reims, plusieurs centaines de Stéphanois vont venir garnir l’espace visiteurs.

Une habitude pour l’ASSE

Depuis l’entame de la saison, les parcages réservés aux supporters stéphanois affichent une affluence remarquable. Fidèles à leur réputation, les fans de l’ASSE se déplacent en masse partout en France, confirmant leur statut de public parmi les plus engagés de l’Hexagone. Peu importe la distance ou l’enjeu, le vert est omniprésent dans les tribunes adverses.

Que ce soit dans le Nord ou en Haute-Savoie, en passant par la Bourgogne ou la Mayenne, les parcages visiteurs ont régulièrement fait le plein. À chaque déplacement autorisé, les chants stéphanois résonnent avec intensité, couvrant parfois ceux des supporters locaux. Cette mobilisation constante illustre un attachement profond au club, renforcé cette saison par l’espoir d’un retour en Ligue 1.

Au-delà des chiffres, c’est l’impact émotionnel qui frappe. Les joueurs peuvent compter sur un soutien indéfectible, même loin de Geoffroy-Guichard. Une ferveur itinérante qui transforme certains déplacements en quasi matchs à domicile et qui pourrait, à terme, jouer un rôle clé dans la dynamique sportive des Verts.

Nouveau parcage plein à Reims

Alors que la rencontre à Reims s’annonce capitale dans la course à la montée, l’ASSE pourra compter sur l’appui de ses plus fidèles suiveurs. Le secteur visiteurs sera rempli de supporters prêts à pousser les hommes d’Eirik Horneland vers le succès.

Alors que le Chaudron n’a plus eu ses quatre tribunes ouvertes depuis la réception de Pau, le 28 octobre dernier, l’engouement autour des Verts ne faiblit pas, que ce soit lors des rencontres à domicile ou lors des nombreux voyages qu’effectue l’ASSE.