L'ASSE jouait ce samedi à 20h au stade Geoffroy Guichard contre Clermont (1-0). Le service communication du club retrace la semaine de préparation de cette rencontre mais aussi des images exclusives de cette dernière. Vidéo à voir ci-dessous.

La première période est largement dominée par une équipe de Clermont plus entreprenante. Les Verts, timides et imprécis, peinent à poser leur jeu et laissent l’initiative aux visiteurs, dangereux en contre-attaque. Clermont se crée plusieurs occasions franches, notamment par Fakili et Salmier, sans parvenir à ouvrir le score. Saint-Étienne, en difficulté, frôle toutefois le hold-up juste avant la pause, mais Guivarch réalise un arrêt décisif face à Stassin. Les sifflets du public à la mi-temps traduisent la déception ambiante.

Au retour des vestiaires, l’ASSE affiche un tout autre visage. Plus intense et mieux organisée, elle ouvre le score à la 55e minute grâce à Augustine Boakye, bien servi par Lucas Stassin. Clermont réagit et pousse pour égaliser, mais se heurte à un Gautier Larsonneur impérial, auteur de plusieurs arrêts déterminants. Une situation litigieuse dans la surface stéphanoise ne donne pas lieu à penalty, au grand dam des Auvergnats. Solide jusqu’au bout, l’ASSE conserve son avantage et s’impose, malgré une prestation globalement mitigée, notamment en première période.

"On était pas très beau ce soir mais on retient les 3 points" (Tardieu à la fin de ASSE-Clermont)

Florian Tardieu s'est exprimé à l'issue de la rencontre : "On était pas très beau ce soir mais on retient les 3 points. Ca faisait quelques matchs qu'on avait pas gagner et on avait besoin de retrouver cette confiance et de reprendre des points parce que devant ça gagne. Ca fait du bien. C'est pas tout bon aujourd'hui mais on est solide, on fait un clean sheet. On avait vraiment besoin de ces 3 points. On fera mieux dans le jeu lors des prochains matchs."