Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va jouer un match crucial sur la pelouse de Reims lors de la 20ème journée de Ligue 2. À deux jours du voyage à Auguste-Delaune, Eirik Horneland a pris la parole en Conférence de Presse. Le norvégine retrouvera une équipe qui lui réussi bien puisqu'il a remporter les trois confrontations face à Reims. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je ne saurais pas vous dire pourquoi est-ce qu'on a réussi à battre trois fois cette équipe. Le premier matc, je m'en souviens très bien, c'était mon premier à la tête de l'équipe. Il y avait une super énergie au sein du collectif. On avait réussi à remporter cette victoire et Reims était à ce moment-là dans un passage difficile.

Sur la deuxième rencontre en fin de saison, c'était une rencontre vitale pour nous. On avait réussi à trouver les ressources nécessaires pour aller remporter cette victoire. Et sur ce début de saison en Ligue 2. C'est certainement l'une des meilleures prestations de notre équipe. On va encore rencontrer un adversaire de très beau calibre et j'espère qu'on retrouvera encore une fois les ressources pour les battre."

Reims similaire à l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Cette équipe fait vraiment partie des toutes meilleures de Ligue 2. On a très bien répondu sur ces dernières rencontres face à cette équipe. On va essayer de refaire la même chose.

Reims et Saint-Etienne sont deux équipes qui attaquent les rencontres de la même manière avec une organisation un peu similaire et des idées assez ressemblantes. Ils ont aussi des joueurs de très bon niveau de chaque côté du terrain. Quand deux équipes comme ça essaient de jouer un football tourné vers l'avant, ça donne des rencontres très ouvertes.

On a commencé la saison de manière plutôt bonne lorsqu'ils avaient un peu plus de difficultés. En ce moment c'est eux qui ont cette meilleure cadence. Ils restaient sur une série de 9 matchs sans défaite à l'exception de celles qu'ils ont concédé contre Troyes lors du dernier match et c'est nous qui marquons peut-être un petit peu le pas ces derniers temps."

Ligue 2 : Un tournant de la saison en cours

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour les jouer, en tout cas c'est un de ces moments où il faut pouvoir le montrer. On en a eu plusieurs cette saison, contre Troyes notamment ou contre Montpellier, contre Clermont dernièrement où il nous fallait absolument cette victoire. Il faut qu'on arrive à continuer et à trouver plus de stabilité sur nos résultats.

Il va falloir accepter que chaque rencontre qui arrive sera un moment important pour nous. C'est important parce que quand on regarde le classement, on voit à quel point il est serré. Il va falloir faire le maximum de résultats, chercher les meilleures prestations et espérer que l'équipe Ils trouvent un bon rythme, un bon état d'esprit, d'énergie et de qualité sur le terrain pour rester dans ces bonnes positions."

Horneland aime le foot champagne

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Reims ? Ce que j'aime chez eux, c'est leur style de jeu qui est très proactif. Ils ont envie d'avoir le ballon, ils ont envie d'attaquer, ils ont envie de mettre en place beaucoup de moments d'intensité et de pression sur l'adversaire. Ils ont cette envie de se créer des opportunités de but. Pour moi, c'est une équipe qui joue un football moderne. Si on se rappelle du match aller, c'était un match plein de football tourné vers l'avant, avec une rencontre où il y a eu 5 buts, des beaux buts et des moments de football plaisants."