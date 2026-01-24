La justice française a rendu son verdict dans une affaire qui secoue le monde des agents sportifs. Badou Sambagué, avocat et ancien mandataire de plusieurs joueurs de premier plan, a été condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Paris pour exercice illégal de la profession d’agent. Une décision lourde de conséquences, alors que son nom reste associé à plusieurs dossiers sensibles, dont celui de Pierre Ekwah, toujours en conflit ouvert avec l’AS Saint-Étienne.

À l’issue d’un procès tenu en novembre, la XIe chambre du tribunal correctionnel de Paris a reconnu Badou Sambagué coupable d’exercice illégal de la profession d’agent, d’abus de biens sociaux et de blanchiment de fraude fiscale comme le rapporte le journal L'Equipe. La juridiction a retenu un schéma récurrent : Sambagué négociait directement des contrats ou des transferts, avant de faire intervenir un agent licencié comme intermédiaire afin de percevoir indirectement une rémunération que les clubs refusaient de lui verser en tant qu’avocat.

L’ancien mandataire sportif a été condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire, trois ans d’interdiction d’exercer comme avocat mandataire sportif, deux ans d’inéligibilité, 100 000 euros d’amende, ainsi qu’à la confiscation de plus de 700 000 euros. Sambagué a annoncé faire appel, dénonçant une décision qu’il juge « injustifiée et scandaleuse ».

Trois agents FFF également sanctionnés

Dans ce dossier, trois agents sportifs ont également été condamnés pour avoir servi de prête-noms : Martial Kodjia, Lasana Koïta et Antonin Mendy. Tous ont été reconnus coupables d’avoir couvert les activités de Sambagué dans plusieurs opérations majeures du football français et européen.

Les faits concernaient notamment la prolongation de Mohamed Simakan à Strasbourg, le transfert de Timothy Weah à Lille et celui d’Amine Harit vers Schalke 04. Seul le dossier du premier contrat professionnel d’Ousmane Dembélé à Rennes a donné lieu à une relaxe partielle. Les sanctions vont de peines de prison avec sursis à des amendes et des interdictions temporaires d’exercer la profession d’agent.

Badou Sambagué : un nom qui résonne à Saint-Étienne : le dossier Pierre Ekwah

Du côté de St-Etienne, cette affaire judiciaire n’est pas anodine. Badou Sambagué est le représentant de Pierre Ekwah, aujourd’hui engagé dans un bras de fer juridique avec l’AS Saint-Étienne.

L’été dernier, malgré la relégation en Ligue 2, l’ASSE a levé l’option d’achat du milieu de terrain, alors prêté par Sunderland. Depuis, Pierre Ekwah n’a jamais repris l’entraînement avec le club ligérien. Le joueur conteste la validité de son transfert définitif, tandis que l’ASSE affirme être pleinement dans son droit.

Un conflit désormais entre les mains de la justice

Le dossier Ekwah est aujourd’hui judiciarisé. Le joueur, qui s’entraîne individuellement, aurait rompu unilatéralement son contrat selon certaines sources, ce que le club dément formellement. L’affaire est désormais examinée par les Prud’hommes, avec une audience reportée au premier trimestre 2026.

Plusieurs clubs, dont l’Udinese, les Glasgow Rangers et une autre formation restée discrète, suivraient de près la situation du milieu de terrain de 23 ans. Mais le risque juridique reste important pour tout prétendant, tant que le litige avec l’ASSE n’est pas tranché.

Ainsi, la condamnation de Badou Sambagué intervient dans un contexte dans lequel l'ASSE reste déterminée à défendre ses intérêts jusqu’au bout mais n'a pas de véritable incidence sur "l'affaire Ekwah".