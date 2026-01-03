Ce samedi soir, l’ASSE va se déplacer au Mans pour lancer sa phase retour de l’exercice 2025-2026. Les Verts vont défier une équipe en pleine bourre qui reste sur douze matchs sans défaite en Ligue 2. À la veille du voyage dans la Sarthe, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Il a notamment évoqué Paul Eymard. Extraits

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Si Aïmen est dans l'équipe, cela signifie qu'il va commencer ? Non, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il sera titulaire, ça dépend vraiment du temps de jeu qu'il sera capable de livrer. On va faire le point avec le staff pour voir à quel point il peut jouer. En tout cas, il a eu l'air très solide sur la préparation de cette rencontre."

Eymard, une soultion précieuse pour l'ASSE

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Je préfère Paul Eymard au poste de numéro 8. Il a vraiment toutes les qualités qu'il faut pour évoluer à ce poste-là. Ça lui permet d'avoir de la verticalité, mais bien sûr qu'il peut jouer un numéro 6 aussi. Mais sa meilleure position pour moi, c'est numéro 8. C'est un joueur qui peut aussi jouer en numéro 6, évidemment, mais de mon point de vue, il sera beaucoup plus impactant en numéro 8. Est-ce que ce n'est pas une solution à ce que nous manquions ?

Paul Eymard est vraiment utile et précieux dans ce rôle de numéro 8. Je pense que lui et Aïmen Moueffek sont les vrais numéro 8 de cette équipe, même si on a dû jouer avec Florian Tardieu ou Jaber à ces postes-là. Ce sont tous les deux les meilleurs joueurs à ce poste-là et Paul est revenu très fort depuis qu'il nous a rejoint. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup à ce poste. C'est une solution pour ce week-end. Nous devons remplacer Mahmoud, il ne sera pas là. En ce moment, nous avons Paul, Tardieu, Miladinovic et Luan Gadegbeku. Nous devons voir si Moueffek sera disponible."