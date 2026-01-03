Le championnat de Ligue 2 fait son retour ce samedi. L'ASSE, 3ᵉ, se déplace sur la pelouse du Mans, 4ᵉ. Un duel très attendu entre deux équipes qui seront privées de plusieurs joueurs majeurs. Voici le point sur les deux groupes convoqués.

Dans un stade Marie-Marvingt à guichets fermés, Le Mans s'apprête à recevoir l'ASSE. Tout comme Eirik Horneland, Patrick Videira sera privé de plusieurs joueurs.

Le Mans, une équipe surprenante ?

4ᵉ, Le Mans n'a perdu qu'à trois reprises depuis le début de saison en Ligue 2. Cela fait même douze rencontres que le futur adversaire de l'ASSE ne s'est pas incliné. La dernière défaite remonte au 12 septembre dernier, face à Rodez. Depuis, le promu enchaîne et remonte par conséquent au classement. Solide à domicile (4ᵉ équipe) et seconde à l'extérieur, Le Mans a aujourd'hui 30 points au classement. Le même total que l'AS Saint-Étienne.

Patrick Videira peut s'appuyer sur un effectif solide, composé de joueurs d'expérience comme le défenseur central Samuel Yohou (joueur le plus utilisé), mais aussi sur son gardien de 30 ans, Nicolas Kocik. Des profils comme Edwin Quarshie ou encore Dame Gueye sont également importants pour apporter de l'expérience. De plus, de jeunes joueurs comme Théo Eyoum ou l'ancien Stéphanois, Lucas Calodat (23 ans), apportent aussi des atouts indispensables à cette équipe. Mais six joueurs seront absents du côté du Mans.

Des blessures et des choix

Lucas Calodat sera cette fois-ci absent contre l'ASSE. Le piston gauche est touché au niveau des adducteurs. De plus, un autre défenseur, Harold Voyer, a été victime d'une béquille au niveau du mollet il y a deux jours. Patrick Videira devra également composer sans sa nouvelle recrue, Lucas Bretelle. Le milieu de terrain de 23 ans, arrivé ce vendredi, n'est pas encore prêt. Blessé, Mélang Gomes n'est toujours pas disponible, tout comme Jean Vercruysse, victime d'une rupture du ligament croisé en octobre dernier.

Le coach du Mans a également effectué quelques choix. Ainsi, Noa Boissé, Titouan Caro et le gardien de but Augustin Delbecque ne figurent pas dans le groupe.

Du côté de l'ASSE, plusieurs absences sont à souligner : Joao Ferreira, Maxime Bernauer, Ebenezer Annan, Mahmoud Jaber, Augustine Boakye et Joshua Duffus sont blessés ou suspendus. Eirik Horneland pourra néanmoins compter sur des retours : Chico Lamba, Aïmen Moueffek ou encore Irvin Cardona sont bien présents.