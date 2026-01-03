À l’approche du déplacement au Mans pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2, samedi à 20h, Nadir El Jamali, formé à l'ASSE, s'est présenté devant les médias en conférence de presse. Extraits.

Nadir El Jamali (joueur de l’ASSE) : “C'est vrai que j'ai marqué en coupe, ça m'a fait du bien. C'est vrai que j'attends mon premier but en championnat. Ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour marquer. Cette semaine, je me suis bien préparé. J'espère que demain, je pourrai inscrire mon premier but.

Ce n'est pas la même préparation de match, ce n'est pas la même pression. Mais voilà, c'est mon métier. Il faut s'habituer. En tout cas, j'aime beaucoup jouer sur les grands terrains (en pro). Ça me fait plaisir. Je travaille tout le temps de la même manière. Toujours dans le silence, dans l'ombre, je travaille. Le jour du match, j'essaie de me donner à fond pour aider l'équipe à chercher la perfection."

El Jamali (ASSE) évoque Horneland et ses repères dans le vestiaire

Nadir El Jamali (joueur de l’ASSE) : “Je sais qu'il me fait beaucoup confiance. C'est un coach que j'aime bien. Je suis très reconnaissant envers lui car c'est le premier coach qui m'a lancé en professionnel. Je suis très reconnaissant envers lui et je le remercie pour la confiance qu'il me donne et j'essaie de lui retransmettre sur le terrain. Il me dit de me donner à fond, jouer avec mes qualités, mes forces et être exigeant avec moi-même... Aujourd'hui, rien n'est fait. Il faut que je continue à travailler. J'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à montrer.

C'est un honneur de jouer dans cette équipe avec des joueurs d'expérience. Il y a notamment Florian Tardieu ou encore Irvin Cardona, Aïmen Moueffek, qui sont derrière moi, mais derrière tous les jeunes du centre de formation qui montent avec les professionnels. Ça m'aide beaucoup. Ils me donnent beaucoup de conseils et j'essaie de prendre les conseils et de les retransmettre sur le terrain.

On a commencé ensemble la préparation, avec Luan Gadegbeku, Paul Eymard ou encore Djylian N’Guessan. C'était facile, on s'est bien intégrés avec un groupe qui s'entendait très bien et qui nous ont mis dans de très bonnes dispositions."