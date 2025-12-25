Meilleure attaque mais la défense fragile : après 17 journées, l’ASSE version Horneland montre des progrès. Mais pour viser la montée, il faudra encore hausser le niveau.

Depuis sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a changé trois fois d'entraîneur : Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio puis Eirik Horneland. Trois styles, trois approches… et des résultats contrastés.

Horneland relance l’attaque, pas la défense de l'ASSE

Sous les ordres d’Eirik Horneland, l’ASSE a retrouvé des couleurs offensives. Avec 2,06 buts marqués par match, les Verts sont actuellement la meilleure attaque de Ligue 2. À titre de comparaison, Laurent Batlles affichait 1,45 but/match sur 55 rencontres, et Olivier Dall’Oglio 1,48 but/match en 21 journées.

Mais cette montée en puissance offensive s’accompagne d’une fragilité persistante. Avec 1,47 but encaissé/match, Horneland possède le pire bilan statistique défensif des trois entraîneurs. Là où Dall’Oglio avait réussi à stabiliser le bloc avec seulement 0,62 but concédé par match, le Norvégien peine à bâtir une équipe équilibrée. Résultat : seulement 29,4 % de clean sheets pour Horneland, contre 57,1 % pour Dall’Oglio, et 30,9 % pour Batlles.

Quel rendement comptable en Ligue 2 ?

Si on se penche sur les points pris, Horneland fait mieux que Batlles, avec 1,76 point par match contre 1,45. Mais, là encore, Olivier Dall’Oglio reste le coach le plus performant, avec une moyenne de 1,95 pt/match, sur un échantillon de 21 rencontres.

Ces données sont d’autant plus importantes que la montée directe en Ligue 1 nécessite en moyenne 2 points par match. Horneland est donc dans la course, mais pas encore dans les standards d’une équipe qui veut dominer la Ligue 2.

Horneland en progrès, mais encore trop d’inconstance

Sur le plan du jeu, l’équipe actuelle est plus dangeureuse offensivement et propose des séquences intéressantes. Mais elle manque encore de constance, de maîtrise et surtout de solidité derrière. Malgré les investissements, les erreurs individuelles récurrentes et le manque de repères défensifs plombent trop souvent les efforts consentis.

La seconde partie de saison sera déterminante pour juger Eirik Horneland. S’il parvient à resserrer son bloc défensif sans perdre la force offensive retrouvée, l’ASSE pourrait enfin ressembler à une équipe capable de viser la montée directe. En attendant, le chemin reste fragile, comme l’équilibre de cette équipe.

Source : Données internes / Peuple Vert