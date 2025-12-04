Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse aujourd’hui, à 2 jours du déplacement de l’ASSE à Dunkerque. L’entraîneur norvégien a été invité à faire le point sur son effectif avant la rencontre de la 16ᵉ journée de Ligue 2. Voici ses mots.

Avant la rencontre face à Écotay-Moingt, Eirik Horneland avait annoncé en conférence de presse un groupe fortement diminué. L’entraîneur de l’ASSE avait en effet listé plusieurs forfaits : Chico Lamba, Lassana Traoré, Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili, Lucas Stassin, Joshua Duffus et Djylian N’Guessan.

Comme pressenti, l’ASSE enregistre désormais plusieurs retours importants pour le déplacement à Dunkerque. Joshua Duffus, éloigné des terrains pendant près d’un mois en raison d’une lésion aux ischios à réintégrer les séances collectives. Un renfort de taille pour les Verts, privés de véritable numéro 9 depuis plusieurs semaines. Djylian N’Guessan et Lucas Stassin resteront indisponibles et ne feront pas partie du déplacement à Dunkerque.

Autre bonne nouvelle : Zuriko Davitashvili est, lui aussi, de retour. L’ailier géorgien, forfait le week-end dernier en raison d’un virus, postule pour une place dans le groupe et viendra renforcer un secteur offensif qui manquait de solutions.

En défense, Chico Lamba poursuit sa réathlétisation après son opération. Son retour est très attendu tant son impact avait stabilisé l’arrière-garde stéphanoise, mais il faudra encore patienter avant de le revoir en Ligue 2.

Les mots du coach de l’ASSE

Les mots d'Eirik Horneland sur l'état de l'effectif avant Dunkerque - ASSE : "Lassana Traoré, Chico Lamba, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sont forfaits. On a un doute concernant Mahmoud Jaber, qui a une infection à un orteil. Aïmen Moueffek, qui devait jouer face à Ecotay mais a été touché en veille de match, a effectué sa première séance collective aujourd’hui. On va voir le concernant. Joshua Duffus est lui de retour !"

🎙️ Eirik Horneland avant #USLDASSE 🏥 : "Lassana Traoré, Chico Lamba, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sont forfaits. On a un doute concernant Mahmoud Jaber, qui a une infection à un orteil. Aïmen Moueffek, qui devait jouer face à Ecotay mais a été touché en veille de match, a… pic.twitter.com/TY46sriL6Q — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 4, 2025

Comme nous vous l'annoncions ce jeudi matin, Aïmen Moueffek est bien de retour à l'entraînement. Le milieu stéphanois reste tout de même incertain avant le déplacement à Dunkerque, samedi à 20 h.