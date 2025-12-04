L'ASSE retrouve le chemin de la Ligue 2 cette semaine. Direction Dunkerque pour les Verts ce samedi. Il ne reste que deux rencontres de championnat en cette fin d'année 2025 pour conclure la phase aller. L'AS Saint-Etienne devra prendre le maximum de points. Eirik Horneland va devoir à nouveau composer avec des absences.

La Coupe de France a permis à de nombreux joueurs de couper. C'est notamment le cas pour Florian Tardieu ou Mahmoud Jaber. Une pause qui tombait à pic pour eux. Les deux milieux de terrain ont pu rester 15 jours sans jouer. C'est également le cas de Zuriko Davitashvili annoncé malade. Des absences qui s'ajoutaient à celles de Joshua Duffus, Lucas Stassin, Djylian N'Guessan, Chico Lamba ou encore à celle d'Aïmen Moueffek.

Plusieurs retours pour l'ASSE

L'entraîneur stéphanois va pouvoir récupérer des éléments importants pour affronter Dunkerque. Dispensé de séance en début de semaine suite à la naissance de sa fille, Irvin Cardona a fait son retour ce mercredi. Il a pu s'entrainer aux côtés de Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili ou encore Joshua Duffus. Ce dernier n'a plus joué depuis la victoire à Troyes le 8 novembre. Un mois sans match. Eirik Horneland récupère un avant-centre et ce n'est pas du luxe.

Nouvelle tuile pour Moueffek

Face à Dunkerque, l'entraineur norvégien devra encore composer sans Stassin, Lamba, N'Guessan et probablement sans… Aïmen Moueffek. Si la nature de sa blessure reste inconnue, le Marocain formé au club ne devrait pas être du voyage. Il ne s'est pas entrainé avec le groupe cette semaine.

Un coup dur pour l'ASSE, tant le milieu de terrain des Verts avait apporté ces dernières semaines. Il restait sur quatre titularisations consécutives. Sa puissance et sa projection vers l'avant vont manquer. Igor Miladinovic postule naturellement à une place laissée libre dans l'entrejeu. Le jeune Serbe est en jambes. Il apportera ses qualités différentes à l'ASSE. Les Verts sont à deux longueurs de l'ESTAC qui reçoit Rodez. Si les Stéphanois veulent atteindre leur objectif et terminer leader à la trêve, ils n'auront pas le droit à l'erreur contre Dunkerque puis Bastia.

Trois matchs pour bien finir

Eirik Horneland fera le point en conférence de presse ce jeudi midi. L'occasion d'être plus précis avant cette J16 de Ligue 2. L'ASSE doit encore affronter Dunkerque, Bastia et Nice en Coupe de France avant la trêve. Les joueurs pourront ensuite souffler et se ressourcer en famille.

Composition probable : Gautier Larsonneur - Joao Ferreira - Maxime Bernauer - Mickaël Nadé - Ebenezer Annan - Igor Miladinovic - Florian Tardieu - Mahmoud Jaber - Zuriko Davitashvili - Augustine Boakye - Irvin Cardona.