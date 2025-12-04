Ce mercredi soir, la Commission de Disicpline de la LFP a décidé de frapper fort. Deux matchs de suspension pour le Kop Nord. Une décision qui a fait réagir. L'ASSE devra jouer dans un Geoffroy-Guichard partiellement fermé pour les semaines à venir.

Relativement épargnée en début de saison, l'ASSE a retrouvé de vieux démons ces dernières semaines. Le Kop Sud ayant déjà été condamné, c'est au tour de la tribune Charles Paret de se faire épingler par la Ligue de Football Professionnel. La décision est tombée hier soir :

"15e journée de Ligue 2 BKT : AS Saint-Étienne – AS Nancy-Lorraine du samedi 22 novembre 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage d'engins pyrotechniques et expressions orales constatées

Fermeture partielle pour deux matchs fermes dont un par révocation du sursis de la partie basse de La Tribune Charles Paret du stade Geoffroy-Guichard.

La sanction prend effet immédiatement."

Le stade Geoffroy-Guichard sera donc privé de son Kop Nord pour les réceptions de Bastia et Clermont ou d’un éventuel seizième de finale de Coupe de France.

ASSE : Info billetterie

Une décision que l'ASSE n'a pas souhaité commenter outre mesure . Toutefois, le club a tenu à informer ses supporters sur l'impact pour les abonnés.

"Fermeture de la tribune basse Charles-Paret : information billetterie

En raison d'usage d'engins pyrotechniques et d'expressions orales constatées lors de la rencontre ASSE - Nancy, la Commission de Discipline de la LFP a sanctionné ce mercredi l'AS Saint-Étienne d’une fermeture pour deux matchs ferme, dont un par révocation du sursis, de la tribune basse Charles-Paret (Kop Nord). Cette sanction s'appliquera à l'occasion des deux prochaines rencontres au stade Geoffroy-Guichard.

Compte tenu de l'incapacité pour ses abonnés d'assister à ces matchs dans leur tribune d’abonnement, l'AS Saint-Étienne va délivrer un avoir non cessible d'une valeur de 1/17ème de leur abonnement pour chaque rencontre de championnat suspendue.

L'avoir en lien avec la rencontre ASSE - Bastia sera disponible dès ce jeudi après-midi sur la billetterie officielle en ligne et dans le compte personnel de chaque supporter impacté. Le second avoir en lien avec la rencontre suivante sera quant à lui délivré ultérieurement.

Ces avoirs seront valables jusqu’au 31 mars 2026, pourront être utilisés pour l'achat de tous les produits commercialisés sur la billetterie en ligne et ne pourront pas être remboursés."

Source : asse.fr