L'ASSE se déplacera à Nice pour les 32ᵉˢ de finale de Coupe de France. BeIN Sport a fait des choix dans le cadre de sa programmation. Des choix qui font grincer des dents l'Olympique Lyonnais (OL). Florent Houzot, directeur de la rédaction et des programmes de beIN Sports, s'en défend et s'explique.

Les 32ᵉˢ de finale de Coupe de France se tiendront le week-end du 20/21 décembre 2025. La programmation des rencontres a suscité une vague de réactions. Le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreux clubs n'ont pas apprécié les horaires qui leur ont été réservés pour cette dernière rencontre de l'année. L'OL voulait par exemple jouer le vendredi. Des choix qu'assume Florent Houzot.

BeIN donne 4 millions pour avoir le premier choix

Florent Houzot,beIN Sports : "On ne choisit pas les dates de la compétition, en l'occurrence ici juste avant les fêtes de fin d'année. Ce sont la Fédération et la Ligue de football professionnel (LFP) qui s'accordent. Ensuite, lorsqu'un diffuseur comme beIN Sports paye un certain montant pour les droits de diffusion (4 millions d'euros par an) et dispose de trois cases de prime time, le vendredi, le samedi et le dimanche, il lui faut des matches qui rassemblent une certaine audience ou une affiche qui raconte une histoire.

Nous avons le premier choix et avons choisi : Vendée Fontenay-PSG le samedi soir (21 heures). Ensuite, France Télévisions, qui détient les choix 2 à 6 pour son multiplex du dimanche après-midi (14h45), a choisi les matches Bourg-Péronnas - OM, Nice - Saint-Étienne, Auxerre-Monaco, Strasbourg-Dunkerque et Concarneau-Nantes (des matches également diffusés par beIN)."

L'OL renvoyé dans les cordes

Florent Houzot,beIN Sports : "Lorsqu'il y a 32 matches, il peut y en avoir pas mal qui se jouent dans le même périmètre géographique. Pour des raisons d'organisation de supporters qui aimeraient voir plusieurs matches, de sécurité avec les effectifs de police, il faut éviter de les positionner le même jour. Et pour un diffuseur, c'est important d'avoir des stades pleins et que tout se passe bien. Ensuite, il y a des rencontres qu'on ne peut programmer qu'en journée parce que l'éclairage du stade n'est pas optimal pour une captation télé de nuit. [...] Ce qui est insupportable, c'est de toujours se faire critiquer, à tort."

Source : L'Equipe