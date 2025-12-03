L'ASSE a pu profiter de la Coupe de France pour offrir du temps de jeu à certains joueurs qui avaient peu joué ces dernières semaines. Pour autant, Eirik Horneland n'a pas opté pour un trun over abusif face à Ecotay-Moingt. Point sur les temps de jeu toutes compétitions confondues.
Comme chaque semaine, nous nous penchons sur les temps de jeu cumulés par chaque joueur depuis le début de saison. Plusieurs enseignements à tirer.
Nadé, l'indéboulonnable de l'ASSE
Le premier reste une constante. Eirik Horneland continue d'aligner systématiquement Mickaël Nadé. Le natif de Sarcelle n'a pas raté le moindre match depuis le début de saison. Il est le seul de l'effectif à avoir disputé les 17 matchs de l'ASSE depuis août.
Certains cadres ont pu souffler à l'occasion de la Coupe de France. C'est le cas de Florian Tardieu, Gautier Larsonneur, ou encore Mahmoud Jaber. Ils restent dans le top 6 des temps de jeu. Par ailleurs, Horneland a souhaité aligner Joao Ferriera et Ebenezer Annan. Pas toujours convaincant, il a expliqué que les latéraux avaient besoin d'enchaîner.
Stassin, le compte n'y est pas
Enfin, notons qu'Irvin Cardona continu son retour au premier plan. IL enchaine les titularisations avec des performances à la hauteur des attentes. Chico Lamba reste 10ᵉ du classement malgré une absence qui traine depuis de longues semaines. Enfin, au rayon des déception, Lucas Stassin en dehors du top 11. Il n'est que le treizième joueur le plus utilisé par Eirik Horneland. Avec seulement 736 minute joués sur 1530 possibles, il a été absent plus de la moitié du temps. Fiasco ?
Temps de jeu des joueurs ASSE - Matchs, titularisations, minutes jouées
- Nadé – 17 matchs joués / 17 titularisations / 1467 min
- Larsonneur – 15 mj / 15 tit / 1350 min
- Tardieu – 15 mj / 15 tit / 1339 min
- Annan – 14 mj / 14 tit / 1239 min
- Boakye – 16 mj / 15 tit / 1117 min
- Jaber – 14 mj / 13 tit / 1095 min
- Ferreira – 13 mj / 11 tit / 946 min
- Davitashvili – 13 mj / 10 tit / 893 min
- Cardona – 15 mj / 9 tit / 862 min
- Lamba – 9 mj / 9 tit / 765 min
- Bernauer – 9 mj / 9 tit / 756 min
- Moueffek – 14 mj / 10 tit / 750 min
- Stassin – 13 mj / 7 tit / 736 min
- Miladinovic – 11 mj / 7 tit / 650 min
- Appiah – 7 mj / 3 tit / 411 min
- Duffus – 11 mj / 5 tit / 361 min
- Old – 13 mj / 3 tit / 300 min
- El Jamali – 9 mj / 1 tit / 283 min
- Gadegbeku – 6 mj / 2 tit / 268 min
- Pedro – 3 mj / 2 tit / 225 min
- Maubleu – 2 mj / 2 tit / 180 min
- Eymard – 2 mj / 2 tit / 180 min
- Maçon – 3 mj / 1 tit / 132 min
- N’Guessan – 2 mj / 1 tit / 96 min
- Stojkovic – 2 mj / 0 tit / 67 min
- J. Mouton – 1 mj / 1 tit / 90 min
- Batubinsika – 1 mj / 1 tit / 90 min
- Makhloufi – 1 mj / 1 tit / 90 min
- Traoré – 1 mj / 0 tit / 6 min