 

L'ASSE a pu profiter de la Coupe de France pour offrir du temps de jeu à certains joueurs qui avaient peu joué ces dernières semaines. Pour autant, Eirik Horneland n'a pas opté pour un trun over abusif face à Ecotay-Moingt. Point sur les temps de jeu toutes compétitions confondues.

Comme chaque semaine, nous nous penchons sur les temps de jeu cumulés par chaque joueur depuis le début de saison. Plusieurs enseignements à tirer.

Nadé, l'indéboulonnable de l'ASSE

Le premier reste une constante. Eirik Horneland continue d'aligner systématiquement Mickaël Nadé. Le natif de Sarcelle n'a pas raté le moindre match depuis le début de saison. Il est le seul de l'effectif à avoir disputé les 17 matchs de l'ASSE depuis août.

Certains cadres ont pu souffler à l'occasion de la Coupe de France. C'est le cas de Florian Tardieu, Gautier Larsonneur, ou encore Mahmoud Jaber. Ils restent dans le top 6 des temps de jeu. Par ailleurs, Horneland a souhaité aligner Joao Ferriera et Ebenezer Annan. Pas toujours convaincant, il a expliqué que les latéraux avaient besoin d'enchaîner.

Stassin, le compte n'y est pas

Enfin, notons qu'Irvin Cardona continu son retour au premier plan. IL enchaine les titularisations avec des performances à la hauteur des attentes. Chico Lamba reste 10ᵉ du classement malgré une absence qui traine depuis de longues semaines. Enfin, au rayon des déception, Lucas Stassin en dehors du top 11. Il n'est que le treizième joueur le plus utilisé par Eirik Horneland. Avec seulement 736 minute joués sur 1530 possibles, il a été absent plus de la moitié du temps. Fiasco ?

Temps de jeu des joueurs ASSE - Matchs, titularisations, minutes jouées

  1. Nadé – 17 matchs joués / 17 titularisations / 1467 min
  2. Larsonneur – 15 mj / 15 tit / 1350 min
  3. Tardieu – 15 mj / 15 tit / 1339 min
  4. Annan – 14 mj / 14 tit / 1239 min
  5. Boakye – 16 mj / 15 tit / 1117 min
  6. Jaber – 14 mj / 13 tit / 1095 min
  7. Ferreira – 13 mj / 11 tit / 946 min
  8. Davitashvili – 13 mj / 10 tit / 893 min
  9. Cardona – 15 mj / 9 tit / 862 min
  10. Lamba – 9 mj / 9 tit / 765 min
  11. Bernauer – 9 mj / 9 tit / 756 min
  12. Moueffek – 14 mj / 10 tit / 750 min
  13. Stassin – 13 mj / 7 tit / 736 min
  14. Miladinovic – 11 mj / 7 tit / 650 min
  15. Appiah – 7 mj / 3 tit / 411 min
  16. Duffus – 11 mj / 5 tit / 361 min
  17. Old – 13 mj / 3 tit / 300 min
  18. El Jamali – 9 mj / 1 tit / 283 min
  19. Gadegbeku – 6 mj / 2 tit / 268 min
  20. Pedro – 3 mj / 2 tit / 225 min
  21. Maubleu – 2 mj / 2 tit / 180 min
  22. Eymard – 2 mj / 2 tit / 180 min
  23. Maçon – 3 mj / 1 tit / 132 min
  24. N’Guessan – 2 mj / 1 tit / 96 min
  25. Stojkovic – 2 mj / 0 tit / 67 min
  26. J. Mouton – 1 mj / 1 tit / 90 min
  27. Batubinsika – 1 mj / 1 tit / 90 min
  28. Makhloufi – 1 mj / 1 tit / 90 min
  29. Traoré – 1 mj / 0 tit / 6 min

Source : Peuple Vert