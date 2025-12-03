L'ASSE a pu profiter de la Coupe de France pour offrir du temps de jeu à certains joueurs qui avaient peu joué ces dernières semaines. Pour autant, Eirik Horneland n'a pas opté pour un trun over abusif face à Ecotay-Moingt. Point sur les temps de jeu toutes compétitions confondues.

Comme chaque semaine, nous nous penchons sur les temps de jeu cumulés par chaque joueur depuis le début de saison. Plusieurs enseignements à tirer.

Nadé, l'indéboulonnable de l'ASSE

Le premier reste une constante. Eirik Horneland continue d'aligner systématiquement Mickaël Nadé. Le natif de Sarcelle n'a pas raté le moindre match depuis le début de saison. Il est le seul de l'effectif à avoir disputé les 17 matchs de l'ASSE depuis août.

Certains cadres ont pu souffler à l'occasion de la Coupe de France. C'est le cas de Florian Tardieu, Gautier Larsonneur, ou encore Mahmoud Jaber. Ils restent dans le top 6 des temps de jeu. Par ailleurs, Horneland a souhaité aligner Joao Ferriera et Ebenezer Annan. Pas toujours convaincant, il a expliqué que les latéraux avaient besoin d'enchaîner.

Stassin, le compte n'y est pas

Enfin, notons qu'Irvin Cardona continu son retour au premier plan. IL enchaine les titularisations avec des performances à la hauteur des attentes. Chico Lamba reste 10ᵉ du classement malgré une absence qui traine depuis de longues semaines. Enfin, au rayon des déception, Lucas Stassin en dehors du top 11. Il n'est que le treizième joueur le plus utilisé par Eirik Horneland. Avec seulement 736 minute joués sur 1530 possibles, il a été absent plus de la moitié du temps. Fiasco ?

Temps de jeu des joueurs ASSE - Matchs, titularisations, minutes jouées

Nadé – 17 matchs joués / 17 titularisations / 1467 min Larsonneur – 15 mj / 15 tit / 1350 min Tardieu – 15 mj / 15 tit / 1339 min Annan – 14 mj / 14 tit / 1239 min Boakye – 16 mj / 15 tit / 1117 min Jaber – 14 mj / 13 tit / 1095 min Ferreira – 13 mj / 11 tit / 946 min Davitashvili – 13 mj / 10 tit / 893 min Cardona – 15 mj / 9 tit / 862 min Lamba – 9 mj / 9 tit / 765 min Bernauer – 9 mj / 9 tit / 756 min Moueffek – 14 mj / 10 tit / 750 min Stassin – 13 mj / 7 tit / 736 min Miladinovic – 11 mj / 7 tit / 650 min Appiah – 7 mj / 3 tit / 411 min Duffus – 11 mj / 5 tit / 361 min Old – 13 mj / 3 tit / 300 min El Jamali – 9 mj / 1 tit / 283 min Gadegbeku – 6 mj / 2 tit / 268 min Pedro – 3 mj / 2 tit / 225 min Maubleu – 2 mj / 2 tit / 180 min Eymard – 2 mj / 2 tit / 180 min Maçon – 3 mj / 1 tit / 132 min N’Guessan – 2 mj / 1 tit / 96 min Stojkovic – 2 mj / 0 tit / 67 min J. Mouton – 1 mj / 1 tit / 90 min Batubinsika – 1 mj / 1 tit / 90 min Makhloufi – 1 mj / 1 tit / 90 min Traoré – 1 mj / 0 tit / 6 min

Source : Peuple Vert