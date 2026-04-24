L’ASSE reçoit Troyes, ce samedi soir, pour le choc de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Avant de défier le leader, Ben Old était en conférence de presse ce jeudi midi. Le néo-zélandais a évoqué la faculté des Verts à être plus performants sous pression. Extraits.

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Je pense que nous avons été très forts ces derniers mois, particulièrement depuis l'arrivée du coach. Je pense que les attentes ont augmenté concernant les entraînements. Nous avons changé les choses tactiquement, mais je pense que notre capacité à bien nous entraîner chaque jour explique cette bonne série et nous devons continuer ainsi pour la fin de saison.

Je sais que lorsqu'on est à la maison, avec le soutien du public, on arrive à apporter de l'intensité, l'énergie et la détermination qui nous permettent de donner nos meilleures qualités. C'est décevant pour nous que nous puissions jouer très bien à la maison, mais nous avons du mal à l’extérieur. C'est quelque chose que nous avons identifié et sur laquelle on travaille. Je pense que si on est capable de mettre la même intensité à l'extérieur comme à domicile, on arrivera à avoir de meilleurs résultats."

L'ASSE meilleure sous pression ?

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Je pense que nous avons été performants, à part lors du dernier match, pendant une longue période. Je pense que l’équipe performe davantage quand elle est sous pression. Ce qui est une bonne chose. Quand il y a de grandes occasions et des matchs que nous devons gagner, nous sommes meilleurs.

Toute l’équipe sait à quel point le match face à l’ESTAC sera très important. C'est un match qui est très excitant. Je pense que le plus important pour nous, c'est de se concentrer sur un match à la fois. Nous savons que ce match est important et nous pouvons le faire. Quand nous avons un peu de pression sur nous-mêmes, nous avons de meilleures performances. Tout ce qui attire notre concentration, c'est de gagner contre Troyes, et on verra ce qui se passera après.

Nous savons que c'est un match très important pour nous. C'est la fin de la saison et nous sommes dans une excellente position. Je suis très excité par le fait que ce match s'annonce. Nous avons notre destin entre nos mains. Nous savons que si nous gagnons ces trois matchs, nous serons promus. Nous nous concentrons sur ce match. Nous savons que ce sera une excellente occasion pour avoir un maximum de supporters derrière nous. Personnellement, je suis très excité et je sais que l'équipe est très excitée pour ce match."