Ce samedi soir à 20h, l’ASSE accueille l’ESTAC, Leader pour le compte de la 32ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce match au sommet, Philippe Montanier était présent en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Extraits.

Montanier a rappelé d'emblée ce que représente la défaite à Bastia à l'échelle d'une carrière. « J'ai fait 16 ans joueur, 20 ans entraîneur, 36 ans. Je ne peux pas vous dire le nombre de défaites que j'ai connues, le nombre de victoires. Ça fait partie de notre job de dire quand on gagne, il faut vite se remettre dedans pour gagner le prochain. Quand on perd, il faut vite se remettre dedans pour gagner le prochain. »

Une résilience construite sur des décennies, pas sur des discours. Et une motivation qu'il ne questionne pas : « Vous recevez le leader, le chaudron va être plein. Je ne suis pas trop inquiet sur la motivation. Surtout qu'à chaque fois qu'on n'a pas fait une bonne prestation à l'extérieur, on a su réagir à domicile. Je croise les doigts pour que ce soit la même chose sur le prochain match. »

Avant de conclure avec enthousiasme : « C'est génial quand même d'avoir ce type de match à jouer. »

L'ASSE à huis clos : Montanier s'exprime

Montanier a également évoqué la gestion de la semaine de préparation. L'ASSE s'entraîne à huis clos, une décision pratique plus que symbolique. « C'est juste quelque chose de pratique pour pouvoir bien se préparer et ne pas se disperser. »

Le coach a glissé une anecdote révélatrice sur la semaine précédente : « La semaine dernière, il y a tel un tel engouement sur cette journée là… C'était les vacances, les joueurs ont passé plus de temps à signer des autographes, on a dû annuler notre séance vidéo, on n'a pas pu la replacer après parce que les joueurs avaient des obligations caritatives et commerciales. »

Un engouement populaire qui se gère. « Dans cette période où il y a des matchs importants, il faut qu'on se concentre et qu'on ne se disperse pas trop. Là on vient de finir, ils vont tout de suite rentrer faire le travail qu'il faut, manger pas trop tard. Tous ces petits détails où on essaye d'être attentif. »

Troyes : un hommage sincère au leader

Montanier ne cache pas son admiration pour le travail effectué par Stéphane Dumont et ses joueurs. « J'aime beaucoup. Il faut féliciter Stéphane Dumont. Je trouve qu'il a pris l'équipe en grande difficulté. C'est une équipe qui a vraiment un collectif et des individualités. Ils sont bons dans tous les domaines. Et puis, je crois qu'ils sont premiers presque depuis le début. Donc, ça montre quand même leur leadership et leur constance sur cette Ligue 2. »

Un adversaire respecté, pas redouté. « On va affronter un top adversaire. C'est un défi excitant pour nous. »

Ne pas compter sur les faiblesses de Troyes

Interrogé sur les statistiques moins brillantes de Troyes à l'extérieur ces dernières semaines, Montanier a refusé de s'appuyer dessus. « C'est vrai que les statistiques, c'est quand même une science du passé. Ils sont moins performants ces derniers temps à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont l'être ? Quand vous rentrez dans le Chaudron, on a vu tous nos adversaires, quel que soit leur classement, jouer leur meilleur football. »

La conclusion est sans ambiguïté : « Il vaut mieux se préparer, compter sur nos forces que sur une éventuelle faiblesse de Troyes. Ils vont venir ici avec l'intention de faire un grand match. Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Je m'occupe de mon équipe. »

Et sur le jeu de Troyes : « Depuis le début, c'est ce qui leur réussit. Il ne faut pas compter sur une faiblesse de l'adversaire. Ils vont venir jouer leur jeu, ce qui leur a réussi quand même toute la saison, puisqu'ils ont été pratiquement tout le temps premiers. Donc je ne pense pas qu'ils vont changer quoi que ce soit. »

ASSE : Reset permanent, prochain point toujours

Montanier a conclu sur sa philosophie de compétiteur, celle qui irrigue toute sa préparation. « Notre bilan s'appuie sur le passé, alors que nous, on veut juste se projeter sur le prochain match. Quand ça se passe mal, on fait reset. Même si la série est bonne, ça ne garantit pas l'avenir. Donc, il faut surtout se concentrer, mettre tous les ingrédients pour gagner le prochain match. Et même si notre dynamique est bonne avec un coup d'arrêt à Bastia, ça ne change pas notre problématique. »

Samedi soir, Geoffroy-Guichard sera plein. Troyes sera là. Et l'ASSE aura un seul objectif : le prochain point.