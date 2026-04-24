Combien de points par match faut-il prendre en Ligue 2 pour accrocher une montée directe ? Sur les cinq dernières saisons, la réponse est claire : il faut tourner autour de 1,90 point par match minimum. Peuple Vert a épluché les chiffres. Et le verdict pour l'ASSE est... dans les clous.

Ce que disent les chiffres des équipes montantes sur 5 ans

Les données sont sans appel. Sur les cinq dernières saisons de Ligue 2, voici les moyennes de points par match des clubs promus en Ligue 1 :

2021-2022 : Toulouse (2,07) et Ajaccio (1,97)

2022-2023 : Le Havre (1,97) et Metz (1,85)

2023-2024 : AJA (1,94), Angers (1,79) et ASSE (1,71)

2024-2025 : Lorient (2,08), Paris FC (2,029) et Metz (1,91)

2025-2026 (en cours) : Troyes (1,96) ASSE et Le Mans (1,83)

La moyenne globale des équipes montantes sur ces cinq exercices tourne autour de 1,90 point par match.

Le seuil psychologique : 1,85 point par match

Aucune équipe n'a décroché sa montée avec moins de 1,71 point par match sur la période — et c'était l'ASSE elle-même en 2023-2024, dans une saison où les Verts avaient souffert avant d'accélérer au bon moment. La norme, elle, se situe clairement entre 1,85 et 2,10.

Ce que ça signifie concrètement : sur 34 journées, il faut viser 63 à 70 points minimum pour espérer une montée directe. La barre des 60 points peut suffire dans les années à très faible niveau général, mais c'est jouer avec le feu. L'ASSE en compte actuellement 57. Le seuil des 63 points semble être le minimum à atteindre : Soit 1.85 points par match.

Et l'ASSE dans tout ça ?

Le ratio actuel de Saint-Étienne sur la saison 2025-2026 : 1,83 point par match. C'est juste en dessous du seuil historique de confort mais dans l'épaisseur du trait.

Et ce chiffre prend une résonance particulière quand on se souvient que les Verts ont déjà réussi leur montée avec 1,71 en 2023-2024, le ratio le plus bas de toutes les équipes montantes sur la période étudiée. Mais qui avait contraint l'ASSE a passer par l'épreuve des barrages.

Les Verts sont dans les temps. Pas à l'abri, pas en avance, mais dans les temps. Le rythme actuel les place dans la zone de montée directe, au coude-à-coude avec Le Mans (1,83 également), et derrière Troyes (1,96) qui caracole en tête.

La marge est mince. Une série sans victoire, et les Verts basculent dans l'inconfort des barrages. Une accélération en fin de saison et le compte est bon. Tout le mal qu'on souhaite évidemment à l'ASSE.

Source : Sofascore

Classement de la Ligue 2 BKT