Ben Old a rejoint la sélection de la Nouvelle -Zélande pour cette dernière trève internationale de la saison. Le latéral gauche de l'ASSE s'est exprimé avant les deux prochaines échéances sous le maillot des kiwis. Il revient notamment sur son repositionnement avec l'ASSE. Extraits.

Ben Old (ASSE) : "J'allais être prêté lors du mercato, puis l'arrière gauche (Ebenezer Annan) s'est blessé quelques matchs avant la période des transferts. J'ai joué à ce poste de latéral et ils m'ont aimé dans cette position. Il y a eu de longs débats pour savoir si je voulais rester à l'ASSE, jouer à ce nouveau poste de latéral et m'y engager sur la durée, ou partir en prêt. J'ai eu de bonnes discussions avec Darren Bazeley (sélectionneur de la Nouvelle-Zélande) à ce sujet et j'ai décidé que ce serait une très bonne opportunité pour moi. Donc je joue latéral depuis plusieurs semaines."

Une opportunité à l'ASSE

Ben Old (ASSE) : "J'ai gagné ma place et j'ai pris de plus en plus de temps de jeu semaine après semaine. Nous avons désormais un nouvel entraîneur et nous gagnons chaque match. J'ai livré de très bonnes performances. C'est très similaire à la façon que j'avais à Phoenix.

Je pense que c'est probablement la meilleure façon de me montrer. Ce poste fait ressortir davantage mes caractéristiques, donc c'est plutôt cool."

Ben Old, le meilleur de Ligue 2 en un contre un

Ben Old (ASSE) : "Ce repositionnement m'a demandé beaucoup de réajustement dans ma manière de jouer. Mais à Saint-Etienne, ils avaient vraiement confiance en moi. Ils disaient toujours qu'il était toujours plus facile d'apprendre le côté défensif que pour un arrière d'apprendre le volet offensif. Ils ont consideré que si vous avez l’intensité et la détermination, vous vous en sortirez en tant que latéral. Mon nouvel entraîneur a eu de bonnes impressions me concernant. Il a dit qu'il pensait que j'étais l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2 en un contre un. C'est que j'apprends vite. Je suis fier de pouvoir apprendre assez rapidement. Je ne suis toujours pas là où je pense pouvoir arriver. Mais ce repositionnement a été une grande surprise pour moi et une expérience d'apprentissage sympa."

Ben Old et la Nouvelle-Zélande affronteront la Finlande (27/03/2026) et le Chili (30/03/2026). Répétition générale avant la Coupe du Monde en ligne de mire.

Source : Jason Pine