L’ASSE va défier l’USLD, ce samedi soir au Stade Geoffroy-Guichard, lors de la 30ᵉ journée de Ligue 2. Avant cette affiche, le défenseur et capitaine stéphanois lors des dernières échéances, Julien Le Cardinal, a répondu aux différentes questions des journalistes. L'ancien brestois a notamment évoqué son intérim avec le brassard. Extraits.

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “C'est Gautier le capitaine, moi j'étais là en intérim. Le coach m'a désigné en intérim donc c'est normal que Gautier récupère le brassard. Je ne vois aucun problème, c'est notre capitaine.

Il parle beaucoup, il joue bien son rôle de capitaine, donc c'est vrai qu'il est important aussi pour motiver les gars au début et à la mi-temps. Même si Brice a fait du très bon travail et nous a fait gagner des points aussi, c'est la hiérarchie des gardiens, ce qui est un peu particulier aussi. Si Gautier a 100%, tant mieux pour nous."

Le Cardinal s'exprime sur le brassard de capitaine de l'ASSE

Julien Le Cardinal (joueur de l’ASSE) : “Au départ, je ne me sentais pas trop légitime. Après, c'est vrai que je n'ai pas changé non plus mes habitudes. Je suis quelqu'un qui ne parle presque pas dans le vestiaire, mais qui parle beaucoup sur le terrain. Après, le coach a voulu me faire confiance et je ne l'ai pas refusé non plus. C'est toujours symbolique d'être capitaine de Saint-Etienne. J'ai ressenti de la confiance et qu'on me donne des responsabilités. J'ai essayé de faire du mieux possible. Après, je ne veux pas changer mes habitudes. Je crierai toujours sur le terrain, ça ne va pas changer ça.

Que je l'aie ou pas, je ne change pas. comme j'ai dit au coach quand il m'a dit qu'il voulait me le donner, moi j'ai dit par contre je vous préviens, je resterai moi-même, je ne changerai pas d'attitude. Je trouve que c'est important aussi de ne pas changer d'attitude, ça faisait qu'un mois que j'étais là aussi, donc il ne fallait pas non plus se sentir pousser des ailes un peu."