Prêté par l’ASSE en National, l’attaquant stéphanois Enzo Mayilla traverse une saison contrastée. Entre fatigue, adaptation et apprentissage, ce passage loin du Forez pourrait s’avérer décisif pour sa progression.

Parti chercher du temps de jeu, le jeune attaquant des Verts ne cache pas ses intentions. « J’étais venu chercher des minutes et développer mon jeu. » Un objectif clair dans un championnat réputé pour sa rudesse. Le National impose un rythme soutenu, avec des matchs rapprochés et une exigence constante. « C’est un championnat où il faut beaucoup courir et qui demande beaucoup de concentration la semaine aux entraînements pour un match qui vient vite, le vendredi. » Un constat lucide qui résume parfaitement les difficultés rencontrées par de nombreux jeunes en prêt.

Suivi attentivement par son club formateur, le joueur reste en lien permanent avec l’ASSE. Il confirme être « en échange constant » avec les éducateurs stéphanois. Une preuve que ce prêt s’inscrit dans une logique de développement maîtrisé.

Une prise de conscience sur l’exigence

L’un des enseignements majeurs de cette saison reste son adaptation à un environnement plus exigeant. Le joueur reconnaît lui-même avoir dû corriger certains aspects de son quotidien. « À L’Etrat, je portais moins d’attention sur l’hygiène de vie. Donc au début, c’était dur à Aubagne. » Une transition parfois brutale, mais nécessaire pour franchir un cap.

Heureusement, l’intégration au sein du groupe a facilité cette évolution. « Je me suis adapté grâce aux anciens qui m’ont aiguillé. Beaucoup d’eau, du repos et la bonne attitude. » Des conseils simples mais essentiels dans un championnat où la récupération joue un rôle clé.

Mais tout n’a pas été linéaire. L’attaquant évoque aussi les difficultés liées à son statut. « La fatigue a beaucoup joué, puis ce n’était pas simple d’avoir ce rôle de remplaçant pour entrer dans les matchs et être tout de suite dans le rythme. » Une réalité fréquente pour les jeunes joueurs, contraints de performer immédiatement avec peu de temps de jeu.

ASSE : une fin de saison pour se relancer

Malgré ces obstacles, l’objectif reste clair pour cette fin d’exercice. Le joueur ne veut pas terminer sur une note mitigée. « Il reste six matchs, le but, c'est d’être encore décisif et d’aller chercher des victoires, en commençant par Le Puy. » Une ambition assumée dans un sprint final qui pourrait peser dans son bilan global.

Ce prêt aura au moins eu le mérite de lui ouvrir les yeux. Entre exigences physiques, rigueur quotidienne et gestion du temps de jeu, le jeune stéphanois a découvert les réalités du monde professionnel. Une étape indispensable.

La suite dépendra désormais de sa capacité à transformer ces apprentissages en performances concrètes. Mais une chose est sûre : ce passage en National n’aura rien d’anodin dans sa progression.

Source : Le Progrès