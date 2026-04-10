Albert Sanchez, l'entraîneur de l'USL Dunkerque, a pris la parole en conférence de presse avant le déplacement à Geoffroy-Guichard. Le technicien espagnol affiche ses ambitions sans complexe face au leader stéphanois.

Dunkerque se rend à Saint-Étienne avec un effectif quasiment au complet. Seuls deux joueurs manqueront à l'appel : Abner, blessé, et Aristide Zossou, suspendu après son expulsion lface à Troyes. Pour le reste, Albert Sanchez peut compter sur l'ensemble de son groupe pour préparer ce choc contre le deuxième de Ligue 2.

Sanchez veut montrer le meilleur visage de Dunkerque

Pas question de se laisser impressionner par l'adversaire ni par l'enceinte. Le coach de Dunkerque l'affirme clairement : "Je pense que la pression est pour eux, pas pour nous." Un message fort avant de fouler la pelouse du Chaudron.

Pour Sanchez, ce déplacement représente une opportunité, pas une contrainte. "C'est un bon moment pour montrer la meilleure version individuelle de tous les joueurs, parce que c'est un match que tout le monde regarde, et aussi la meilleure version de l'équipe", insiste-t-il. L'objectif est clair : "Jouer avec notre style de jeu, jouer face à Saint-Étienne et jouer avec personnalité."

Sur la suspension de Zossou, le technicien a tranché rapidement. Pas d'appel, pas de contestation. "Nous avons accepté la décision arbitrale. C'est le match de suspension que nous allons respecter."

Une analyse précise des Verts sous Montanier

Albert Sanchez a visiblement bien fait ses devoirs sur l'ASSE nouvelle version. Depuis l'arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois, il note une évolution tactique significative.

"Je pense que depuis les huit derniers matchs, ils ont gagné 6, fait 2 nuls et perdu 0", observe-t-il. Une dynamique qu'il respecte, sans s'en laisser compter pour autant. Selon lui, les Verts sont "plus pragmatiques" qu'en début de saison. "Ils jouent aussi avec le ballon parce qu'ils sont de très bons joueurs, mais ils jouent plus en profondeur. Quand ils récupèrent le ballon, ils vont très vite pour attaquer."

Défensivement, le coach espagnol pointe un bloc plus organisé et plus difficile à manœuvrer. "Maintenant ils sont un bloc plus compact. Ils peuvent défendre en 4-2-3-1 ou avec une ligne de cinq. Je ne sais pas ce qu'ils feront, mais c'est une équipe plus compacte et plus pragmatique."

Théna Massoc, la carte maîtresse du milieu ?

La question du poste de milieu défensif a animé la conférence. Après un quatuor de joueurs utilisés à ce poste cette saison — Eguaras, Diong, Doucet, Georgen — le nom de Théna Massoc revient avec insistance du côté de Dunkerque.

Sanchez se montre prudent sur la composition mais enthousiaste sur le joueur. "Théna, maintenant, il est un joueur que nous avons développé beaucoup", confirme-t-il. Freiné par deux blessures sérieuses en cours de saison, le milieu semble enfin retrouver son meilleur niveau. "Physiquement, oui, il est à 100%", assure son entraîneur.

La polyvalence de Massoc est un atout non négligeable pour Dunkerque. "Il peut jouer comme numéro 6, il peut jouer aussi comme numéro 8 ou numéro 10." Quant à son importance dans le groupe jusqu'en fin de saison, Sanchez est catégorique : "Je pense que jusqu'à la fin de la saison, il sera un joueur important pour nous."

Dunkerque arrive donc à Geoffroy-Guichard avec des certitudes, un plan de jeu assumé et la conviction que rien n'est écrit d'avance. Le Chaudron est prévenu.

Source : Conférence de presse d'Albert Sanchez — USL Dunkerque