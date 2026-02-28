L’ASSE se rend à Pau ce samedi soir à 20h à l’occasion de la 25ᵉ journée de Ligue 2 et espère enchaîner un quatrième succès consécutif. Sur la pelouse du Nouste Camp, Philippe Montanier espère s’imposer pour s’emparer provisoirement de la première place en attendant le match de Troyes à Amiens, lundi soir. Voici les onze joueurs qui devraient être alignés par l’ancien coach de Nottingham Forest.

En pleine confiance avec trois succès consécutifs depuis l’arrivée de son nouvel entraîneur, l’ASSE veut poursuivre sa bonne série ce week-end. Dans l’optique de conclure parfaitement le mois de février, les Verts ont l’occasion de prendre la tête du championnat en s’imposant à Pau.

Les Stéphanois pourraient ainsi retrouver une place qui leur échappe depuis fin septembre, à condition que Troyes ne s’impose pas à Amiens, lundi soir.

Des retours en approche pour l’ASSE

Titulaire indiscutable sous les ordres d’Eirik Horneland, Florian Tardieu s’est blessé quelques jours après l’arrivée de Philippe Montanier. L’ancien sochalien à fait son retour dans le groupe la semaine passée et est entré en jeu face à Laval.

Si elle a rapidement pu retrouver son milieu, L’ASSE est également proche de récupérer un défenseur central. Chico Lamba a fait son retour partiel avec le groupe en cette fin de semaine. Le portugais devrait être autorisé à reprendre la compétition d’ici quelques semaines.

Blessé depuis la rencontre à Reims, comme Chico Lamba, Mahmoud Jaber a retrouvé les terrains cette semaine. L’international Israélien reste en individuel pour le moment et devra encore patienter avant de pouvoir rejouer avec l’ASSE.

Lui aussi doit encore prendre son mal en patience. Maxime Bernauer poursuit sa phase de reprise et n’a pas encore rejoint le groupe. L’ancien joueur du Dynamo Zagreb vise un retour courant avril en Ligue 2.

Au rayon des blessés, Joao Ferreira n’est pas rétabli de sa blessure à la main et reste indisponible. Nadir El Jamali, blessé à un genou, devrait subir une légère intervention chirurgicale et manquer plusieurs semaines de compétition. Djylian N’Guessan est en soins après une blessure musculaire à Guingamp.

Montanier à trouvé sa ligne défensive

Comme d’habitude, Gautier Larsonneur va débuter, sauf imprévu, dans le but stéphanois ce soir à Pau. L’ancien brestois aimerait ramener un clean sheet du béarn après deux rencontres sans parvenir à garder sa cage inviolée

Devant le capitaine de l’ASSE, Philippe Montanier ne devrait pas changer sa défense. Kévin Pédro s’est installé au poste de latéral gauche depuis quelques matchs et devrait débuter ce soir à Pau. Le jeune défenseur devrait être accompagné par Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé, qui devraient une nouvelle fois être associés. Enfin, Ben Old devrait enchaîner au poste d’arrière gauche. Le néo-zélandais s’est longuement exprimé en conférence de presse, ce jeudi, sur son nouveau rôle.

Les places sont chères au milieu

Arrivé en fin de mercato, Abdoulaye Kanté se montre déjà comme un élément indispensable du onze stéphanois. Le milieu formé à l’ESTAC reste sur deux titularisations très abouties en pointe basse du milieu de l’ASSE. Ce qui devrait lui permettre d’enchaîner ce soir sur le pelouse du Nouste Camp.

Depuis sa première titularisation, le milieu ivoirien a systématiquement été accompagné d’Augustine Boakye et d’Igor Miladinovic. Si le ghanéen devrait conserver une place dans le onze, son ami serbe devrait quant à lui s’installer sur le banc. Philippe Montanier dispose de deux autres solutions pour compléter son trio dans l'entrejeu. Entre Florian Tardieu et Aïmen Moueffek, le coach stéphanois devrait opter pour le joueur formé au club ce soir à Pau.

L’ASSE ne change pas son trio offensif

L’attaque stéphanoise va un peu mieux ces dernières semaines. Zuriko Davitashvili a retrouvé le chemin des filets en février et reste sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 2. Avec la première place de ce classement ainsi que du championnat, le géorgien espère enchaîner ce soir à Pau. Il devrait à nouveau occuper l’aile gauche de la ligne offensive de l’ASSE.

Lucas Stassin est également en forme depuis quelques semaines. Si le chemin du but fuit toujours au belge, il a su être décisif sur le second but des Verts face à Laval. Passeur pour Boakye, le numéro neuf stéphanois a su bonifier ses bonnes prestations. Il devrait logiquement débuter en pointe de l’attaque au Nouste Camp ce soir. Irvin Cardona devrait compléter ce trio et débuter sur l’aile droite.