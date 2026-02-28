Le FC Pau reçoit l'ASSE ce samedi. Thierry Debès, entraineur palois, s'est exprimé devant la presse ce vendredi. L'ocassion d'aborder la réception des Verts.

Thierry Debès, entraineur du Pau FC : "L'ASSE ? C'est le plus gros club de Ligue 2, on ne va pas se mentir. L'effectif le plus fourni, le meilleur effectif. Depuis le changement d'entraîneur, il n'y a que des victoires. Donc, c'est sûr qu'ils viennent ici avec une énorme confiance. Leur optique, c'est de monter. Je pense qu'en fin d'année, ils vont y arriver. Moi, je pense même qu'ils vont finir champions. Donc, c'est sûr que c'est un énorme match à domicile, stade plein, super ambiance."

Des regrets avant l'ASSE

Thierry Debès, entraineur du Pau FC : "A nous de faire un gros match, parce qu'on sait très bien que contre un adversaire comme ça, il n'y aura un résultat que si on arrive à se mettre au niveau.

A Troyes, alors oui c'est le leader, mais j'ai beaucoup de regrets, parce qu'en revoyant le match et sur le coup je l'avais remarqué, je pense que c'est un match qu'on doit gagner. Quand on revoit les situations qu'on a vraiment des énormes situations. Ça doit se conclure par une occasion. La dernière passe, l'avant-dernière passe, on a manqué de justesse. Aujourd'hui, j'ai des regrets. C'est deux fois de suite avec ça, on marque trois buts, on se crée beaucoup d'occasions. Mais c'est un match où il faut ramener au minimum un point. Par rapport à ce qu'on a mis dans le contenu, la débauche d'énergie, il y a vraiment beaucoup de regrets sur ce match-là."

Les Verts ont du talent

Thierry Debès, entraîneur du Pau FC : "On est capable de poser des problèmes à beaucoup d'équipes. Mais après, il y a des choses qu'on doit corriger. On a travaillé dessus depuis 15 jours, cette semaine encore, en essayant d'être un peu plus dans le détail. Mais je sais qu'on peut embêter du monde. Après, bien sûr, c'est plus dur quand vous avez des effectifs comme Troyes ou Saint-Étienne ou à la moindre opportunité font basculer le match. Et à Saint-Etienne, c'est ce qu'on va voir de partout. Pour la Ligue 2, ils ont des top joueurs à tous les postes.

Depuis l'arrivée de Philippe Montanier, ils ont retrouvé une vraie solidité défensive. Je pense que ce qu'ils n'avaient pas au début, on a vu qu'avec lui, ils prennent très peu de buts. Même s'ils ont gagné avec peu d'écarts, j'ai regardé les trois matchs, il y a quand même des situations à tous les matchs où ils peuvent creuser l'écart. Contre Laval, ils ont deux balles de break. À Guingamp, au bout de 20 minutes, ils ont cinq occasions énormes dans les premières 20 minutes. Après, ils ont souffert sur la fin."

Plus le même Saint-Etienne

Thierry Debès, entraîneur du Pau FC : "Depuis qu'ils sont avec le nouveau coach, c'est une nouvelle dynamique. Ils sont plus costauds. Donc, c'est sûr qu'on ne les prend pas au bon moment. On aurait préféré les jouer il y a un mois et demi ou deux mois. Mais après, c'est un challenge extraordinaire aussi. Un stade plein, un challenge comme ça, une équipe en pleine bourre. Le plus gros du championnat, c'est un challenge magnifique.

Le match aller ? J'ai vu que ça avait traumatisé beaucoup l'effectif, mais aussi le club en général. J'ai senti que ce match avait fait très mal, comme tous les clubs. Quand on prend 6-0, Mais c'est un match particulier, un contexte particulier. J'ai vu le match avant d'arriver à Pau, j'ai regardé le match. Après, je pense que tout s'est accumulé. Le fait de ne jamais réussir à renverser la spirale. Et après, c'est vrai qu'on se demande quand ça va s'arrêter. C'est sûr que c'est un match qui a fait très mal dans la tête. Et tout le monde me dit que ça a été un tournant. Ça a vraiment coupé cette dynamique. Le match aller est loin, mais je pense que les joueurs ont surtout envie de faire un bon match, un match plein, plus qu'une revanche par rapport à ça."

Pas focus sur le match aller

Thierry Debès, entraîneur du Pau FC : "Je ne l'ai pas du tout évoqué. On en a parlé hier. C'est vrai que je l'avais quand même pas zappé. J'essaye vraiment d'être focus à chaque fois sur le match du week-end. Je ne m'intéresse peu à ce qui s'est passé les saisons précédentes ou au match aller. J'essaie vraiment de rester focus parce que l'équipe de Montanier n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était avant. Et c'est un autre contexte. Là-bas, c'était à l'extérieur. Donc, j'essaie vraiment de rester concentré sur le match à venir.

Une envie supplémentaire cette semaine ? Honnêtement, non. Ils font des semaines de travail que je trouve très bonnes chaque semaine. Les petits pépins, ceux qui, peut-être, auraient été forfaits pour un éventuel autre match, là, ils se serrent les dents en se disant que c'est un énorme match à jouer. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est sur le pont et apte à jouer."

Fall (ex-ASSE) brille à Pau

Thierry Debès, entraîneur du Pau FC : "Fall (ex-ASSE) ? À un moment donné, il a eu une baisse de régime qui est logique pour un jeune parce qu'il avait fait une partie du cycle très intéressante. Après, il a eu une petite baisse de régime. Il a eu du mal à retrouver la forme. Et là, l'entraînement ces 15 derniers jours, je trouvais qu'il avait retrouvé cette ardeur, cette capacité de récupérer les ballons, cette capacité de bien jouer avec le ballon.

Et quand Steve Beusnard, malheureusement, a été suspendu, je me suis dit que c'était l'occasion de le lancer. Mais comme beaucoup de jeunes, je pense qu'il faut être patient avec eux et indulgent. Parce qu'on ne peut pas les mettre dehors du groupe et dire c'est fini. C'est leur rendre service que de les faire souffler et de les sortir du terrain ou du groupe pour qu'ils reviennent. Fall, comme d'autres jeunes, je pense que quand ils seront aptes à jouer et quand ils seront bons, je les ferai jouer. Il a fait un très bon match à Troyes. Il a prouvé tout ce qu'il était capable de faire. Honnêtement, je pense qu'il peut faire plus que ça encore. Il est capable d'être meilleur que ce qu'il a été, parce que c'est vraiment un joueur qui a des très grosses capacités et je pense qu'il peut faire encore mieux que ce qu'il a fait. Il peut jouer sentinelle, il peut jouer relayeur. Il peut apporter de l'impact sur le plan de vue offensif, défensivement aussi. Et c'est vrai que dans le domaine aérien, il excelle. C'est lui qui se crée quasiment toutes les situations dès qu'il est sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est un joueur très intéressant pour le futur du club."

Pau veut jouer face à l'ASSE

Thierry Debès, entraineur du Pau FC : "Face à l'ASSE ? Je veux qu'on joue. Je veux qu'on ait nos principes de jeu offensif qui soient les mêmes, que ce soit Saint-Étienne ou le dernier ou l'avant-dernier. Il faut qu'on mette les choses en place. Avec nos joueurs, malgré tout, je pense qu'on a la capacité de les mettre en difficulté. Bien sûr, c'est un peu plus dur que d'autres, mais je pense que malgré tout, on pourra les mettre en difficulté sur quelques actions."

Source Pau FC