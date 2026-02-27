À l’approche du voyage dans le Béarn à l’occasion de la 25ᵉ journée de Ligue 2, ce week-end, l'entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier s’est présenté devant les médias, à deux jours de la rencontre du côté de Pau. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “J’ai revu le match et je révise un peu ma position. J’avais trouvé que la deuxième mi-temps, on peut mieux faire, pas satisfaisante, mais rien à voir avec la deuxième mi-temps de Guingamp, rien à voir avec la première mi-temps de Montpellier. Il y a une différence entre la première et la deuxième. Mais la deuxième a été quand même correcte dans la mesure où on a partagé le temps de jeu, on a eu plus d’occasions de but, plus de tirs. Ce qui nous a vraiment manqué, c’est la finition, parce qu’on a eu zéro tir cadré en deuxième mi-temps. Mais j’ai révisé un petit peu mon jugement par rapport à juste après le match, à chaud. La deuxième mi-temps n’est pas encore suffisante, mais ça a été bien mieux. On est plus sur 60-70 minutes de maîtrise. Ce que j’aimerais avoir, c’est un match de référence et peut-être que ce sera Pau, je l’espère."

Montanier prêt à égaliser Herbin avec l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Pau ? C’est une des meilleures attaques du championnat. Ils vont très vite devant, ils sont très efficaces, très adroits. C’est vraiment un gros test pour nous. C’est peut-être le moment de faire notre meilleur match là-bas.

Le dernier coach qui a débuté par quatre victoires était Robert Herbin. Quelle référence ! Le Sphinx ! C’est une bonne référence, mais pour l’instant, on n’en est qu’à trois. Mais quatre victoires, c’est une bonne idée. Maintenant que vous en parlez, on va essayer de s’y mettre pour samedi.

Ce qui a changé depuis mon arrivée ? C’est difficile pour moi d’en parler parce que je n’ai de références que depuis que je suis arrivé. Avant, je ne peux pas trop en parler. Après, souvent, c’est multifactoriel. Il y a certainement le domaine psychologique, où ça remet les compteurs à zéro : un nouveau coach, un nouveau regard, donc tout le monde veut peut-être se montrer, une dynamique. Peut-être aussi les deux-trois choses qu’on a préparées auxquelles les joueurs ont adhéré. Donc ce sont certainement plusieurs facteurs qui font qu’on a pu se créer cette petite dynamique."