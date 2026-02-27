L’ASSE se déplace à Pau ce samedi soir pour le compte de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Le néo-Zélandais, Ben Old, était en conférence de presse avant la rencontre. Le numéro onze stéphanois est revenu sur son nouveau rôle de latéral gauche. Extraits.

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “C'est un rôle très différent par rapport à ce que j'avais par le passé. J'avais vraiment jamais joué un rôle qui était totalement défensif comme celui-là. Il y a beaucoup de choses qui changent évidemment, mais je pense que mes qualités, mon jeu, se montrent vraiment sous leur meilleur jour dans cette position. Je pense que je me suis adapté assez rapidement.

Je trouve que j'ai des qualités d'attaquant et c'est aussi pour ça que je suis performant sur les derniers matchs parce que j'ai ce profil polyvalent. Je peux attaquer, je peux soutenir les joueurs offensifs mais je peux aussi défendre. J'aimerais dire que je suis un peu tous les deux..

C'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement, je suis entré à ce poste là pour dépanner après la blessure d'un joueur et ensuite après cette match, les coachs et les dirigeants

J'en ai parlé avec eux et moi je voulais être sûr que si je jouais à cette position, Je voulais leur assurer que je serais complètement investi dans ce rôle, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'apprentissage défensivement."

Montanier n'a pas rebattu les cartes de Ben Old à l'ASSE

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “On s'attend souvent à ce que l'arrivée d'un nouvel entraîneur implique des changements. Je n'étais pas sûr du fait qu'il m'ait vu jouer en tant que latéral gauche. On en a parlé un peu et il m'a vu jouer à ce poste. Il m'a dit que j'avais les qualités d'un attaquant, mais que défensivement, il avait besoin de me voir. Et ensuite, il m'a vu à l'entraînement, il m'a vu en match. Il m'a dit que j'avais le potentiel pour jouer à ce poste.J'avais cette volonté de vouloir apprendre. Donc ça s'est fait assez naturellement."