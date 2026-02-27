La 25ᵉ journée de Ligue 2 débutait ce vendredi avec cinq affiches programmées à 20h. Plusieurs équipes visant la montée étaient sur le pont pour lancer ce nouveau week-end de compétition. Voici le Résumé et les résultats du multiplex du soir.
Dernier depuis vendredi dernier, Laval souhaitait oublier sa défaite face à l’ASSE et espérait repasser devant Bastia. Face à Nancy, les Tangos espéraient obtenir leur premier succès à domicile de la saison pour se relancer dans la course au maintien en Ligue 2.
Les lorrains avaient quant à eux la possibilité de gagner à minima une place au classement en cas de succès et de dépasser soit Boulogne ou Grenoble qui s’affrontaient ce vendredi soir au stade des alpes.
Le haut de tableau à nouveau chamboulé en Ligue 2 ?
Septième avant de débuter ce nouveau week-end de compétition, Annecy avait l’opportunité de provisoirement revenir à un point du top cinq de Ligue 2. Invaincus depuis le 3 janvier, les hommes de Laurent Guyot voulaient poursuivre leur bonne série sur la pelouse de Bastia.
Placé un rang au-dessus du FCA, Dunkerque pouvait potentiellement monter sur le podium ce vendredi soir. Les Nordistes espéraient s’imposer à Clermont pour doubler trois équipes et chiper la troisième place au Stade de Reims.
Pendant ce temps, les rémois se rendaient à Montpellier et pouvaient repasser devant l’ASSE en attendant le déplacement des Verts à Pau. La rencontre s’annonçait cruciale pour Reims qui pourrait dégringoler jusqu’à la cinquième place de Ligue 2 en cas de défaite. Cette rencontre était également une nouvelle occasion pour le MHSC de se replacer dans la course à la montée et de revenir à quatre points de leur adversaire en s’imposant ce soir.
Résumé des rencontres
Annecy - Bastia (2-0)
F.Lajugie (2e), T. Rambaud (s.p 39e) côté Annecy ; J. Sebas (carton rouge 89e) côté Bastia.
Clermont - Dunkerque (2-1)
F. Diedhou (s.p 55e), B. Lagae (c.s.c 94e) côté Clermont ; A. Zossou (26e) côté Dunkerque.
Grenoble - Boulogne (0-0)
Laval - Nancy (1-1)
M. Sellouki (39e) côté Laval ; N. Saint-Ruf (80e) côté Nancy.
Montpellier - Reims (0-0)
Classement provisoire Ligue 2 - J25
|#
|Équipe
|MJ
|V
|N
|D
|B
|Diff
|PTS
|1
|Troyes
|24
|13
|6
|5
|38:25
|+13
|45
|2
|Saint-Étienne
|24
|13
|4
|7
|41:29
|+12
|43
|3
|Reims
|25
|11
|9
|5
|37:23
|+14
|42
|4
|Le Mans
|24
|10
|10
|4
|30:24
|+6
|40
|5
|Red Star
|24
|11
|7
|6
|30:25
|+5
|40
|6
|Annecy
|25
|11
|6
|8
|34:25
|+9
|39
|7
|Dunkerque
|25
|10
|8
|7
|41:27
|+14
|38
|8
|Rodez
|24
|9
|9
|6
|31:31
|0
|36
|9
|Montpellier
|25
|10
|5
|10
|28:25
|+3
|35
|10
|Guingamp
|24
|9
|7
|8
|35:36
|-1
|34
|11
|Pau FC
|24
|9
|7
|8
|37:39
|-2
|34
|12
|Grenoble
|25
|6
|11
|8
|24:29
|-5
|29
|13
|Clermont
|25
|7
|7
|11
|29:33
|-4
|28
|14
|Nancy
|25
|7
|6
|12
|22:33
|-11
|27
|15
|Boulogne
|25
|7
|6
|12
|25:36
|-11
|27
|16
|Amiens
|24
|6
|5
|13
|28:39
|-11
|23
|17
|Laval
|25
|3
|10
|12
|19:35
|-16
|19
|18
|Bastia
|25
|3
|9
|13
|12:27
|-15
|18