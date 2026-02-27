La 25ᵉ journée de Ligue 2 débutait ce vendredi avec cinq affiches programmées à 20h. Plusieurs équipes visant la montée étaient sur le pont pour lancer ce nouveau week-end de compétition. Voici le Résumé et les résultats du multiplex du soir.

Dernier depuis vendredi dernier, Laval souhaitait oublier sa défaite face à l’ASSE et espérait repasser devant Bastia. Face à Nancy, les Tangos espéraient obtenir leur premier succès à domicile de la saison pour se relancer dans la course au maintien en Ligue 2.

Les lorrains avaient quant à eux la possibilité de gagner à minima une place au classement en cas de succès et de dépasser soit Boulogne ou Grenoble qui s’affrontaient ce vendredi soir au stade des alpes.

Le haut de tableau à nouveau chamboulé en Ligue 2 ?

Septième avant de débuter ce nouveau week-end de compétition, Annecy avait l’opportunité de provisoirement revenir à un point du top cinq de Ligue 2. Invaincus depuis le 3 janvier, les hommes de Laurent Guyot voulaient poursuivre leur bonne série sur la pelouse de Bastia.

Placé un rang au-dessus du FCA, Dunkerque pouvait potentiellement monter sur le podium ce vendredi soir. Les Nordistes espéraient s’imposer à Clermont pour doubler trois équipes et chiper la troisième place au Stade de Reims.

Pendant ce temps, les rémois se rendaient à Montpellier et pouvaient repasser devant l’ASSE en attendant le déplacement des Verts à Pau. La rencontre s’annonçait cruciale pour Reims qui pourrait dégringoler jusqu’à la cinquième place de Ligue 2 en cas de défaite. Cette rencontre était également une nouvelle occasion pour le MHSC de se replacer dans la course à la montée et de revenir à quatre points de leur adversaire en s’imposant ce soir.

Résumé des rencontres

Annecy - Bastia (2-0)

F.Lajugie (2e), T. Rambaud (s.p 39e) côté Annecy ; J. Sebas (carton rouge 89e) côté Bastia.

Clermont - Dunkerque (2-1)

F. Diedhou (s.p 55e), B. Lagae (c.s.c 94e) côté Clermont ; A. Zossou (26e) côté Dunkerque.

Grenoble - Boulogne (0-0)

Laval - Nancy (1-1)

M. Sellouki (39e) côté Laval ; N. Saint-Ruf (80e) côté Nancy.

Montpellier - Reims (0-0)

Classement provisoire Ligue 2 - J25