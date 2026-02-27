La 25ᵉ journée de Ligue 2 débutait ce vendredi avec cinq affiches programmées à 20h. Plusieurs équipes visant la montée étaient sur le pont pour lancer ce nouveau week-end de compétition. Voici le Résumé et les résultats du multiplex du soir.

Dernier depuis vendredi dernier, Laval souhaitait oublier sa défaite face à l’ASSE et espérait repasser devant Bastia. Face à Nancy, les Tangos espéraient obtenir leur premier succès à domicile de la saison pour se relancer dans la course au maintien en Ligue 2.

Les lorrains avaient quant à eux la possibilité de gagner à minima une place au classement en cas de succès et de dépasser soit Boulogne ou Grenoble qui s’affrontaient ce vendredi soir au stade des alpes.

Le haut de tableau à nouveau chamboulé en Ligue 2 ?

Septième avant de débuter ce nouveau week-end de compétition, Annecy avait l’opportunité de provisoirement revenir à un point du top cinq de Ligue 2. Invaincus depuis le 3 janvier, les hommes de Laurent Guyot voulaient poursuivre leur bonne série sur la pelouse de Bastia.

Placé un rang au-dessus du FCA, Dunkerque pouvait potentiellement monter sur le podium ce vendredi soir. Les Nordistes espéraient s’imposer à Clermont pour doubler trois équipes et chiper la troisième place au Stade de Reims.

Pendant ce temps, les rémois se rendaient à Montpellier et pouvaient repasser devant l’ASSE en attendant le déplacement des Verts à Pau. La rencontre s’annonçait cruciale pour Reims qui pourrait dégringoler jusqu’à la cinquième place de Ligue 2 en cas de défaite. Cette rencontre était également une nouvelle occasion pour le MHSC de se replacer dans la course à la montée et de revenir à quatre points de leur adversaire en s’imposant ce soir.

Résumé des rencontres

Annecy - Bastia (2-0)

F.Lajugie (2e), T. Rambaud (s.p 39e) côté Annecy ; J. Sebas (carton rouge 89e) côté Bastia.

Clermont - Dunkerque (2-1)

F. Diedhou (s.p 55e), B. Lagae (c.s.c 94e) côté Clermont ; A. Zossou (26e) côté Dunkerque.

Grenoble - Boulogne (0-0) 

Laval - Nancy (1-1)

M. Sellouki (39e) côté Laval ; N. Saint-Ruf (80e) côté Nancy.

Montpellier - Reims (0-0)

Classement provisoire Ligue 2 - J25

# Équipe MJ V N D B Diff PTS
1 Troyes 24 13 6 5 38:25 +13 45
2 Saint-Étienne 24 13 4 7 41:29 +12 43
3 Reims 25 11 9 5 37:23 +14 42
4 Le Mans 24 10 10 4 30:24 +6 40
5 Red Star 24 11 7 6 30:25 +5 40
6 Annecy 25 11 6 8 34:25 +9 39
7 Dunkerque 25 10 8 7 41:27 +14 38
8 Rodez 24 9 9 6 31:31 0 36
9 Montpellier 25 10 5 10 28:25 +3 35
10 Guingamp 24 9 7 8 35:36 -1 34
11 Pau FC 24 9 7 8 37:39 -2 34
12 Grenoble 25 6 11 8 24:29 -5 29
13 Clermont 25 7 7 11 29:33 -4 28
14 Nancy 25 7 6 12 22:33 -11 27
15 Boulogne 25 7 6 12 25:36 -11 27
16 Amiens 24 6 5 13 28:39 -11 23
17 Laval 25 3 10 12 19:35 -16 19
18 Bastia 25 3 9 13 12:27 -15 18