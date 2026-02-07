L’ASSE reçoit Montpellier ce samedi soir (20h) au stade Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 22ᵉ journée de Ligue 2. Les Stéphanois doivent prendre des points pour rester dans la course à la montée. Voici l’équipe que Philippe Montanier devrait aligner pour sa première sur le banc des Verts.

Arrivé le week-end dernier, Philippe Montanier a vécu sa première semaine avec son nouveau groupe. Le coach passé par Rennes a pour mission de faire basculer la dynamique stéphanoise pour atteindre l’objectif Ligue 1. L’ASSE a désormais treize matchs à jouer au minimum pour retrouver l’élite et espère s’imposer ce soir face à des Montpelliérains qui souhaitent se mêler à la lutte.

L’ASSE privée de plusieurs cadres

Philippe Montanier ne pourra pas compter sur Maxime Bernauer, gravement touché au ménisque. Le défenseur passé par Le Mans s’est fait opérer début janvier et commence sa rééducation. Il ne devrait pas rejouer de la saison.

Le Normand a également trouvé une équipe privée de Mahmoud Jaber, blessé depuis deux semaines. Si la durée de l’absence du milieu israélien n’est officiellement pas connue, il ne sera pas présent pour cette rencontre. Le cas de Chico Lamba est assez similaire. Le défenseur stéphanois a rechuté à Reims après trois mois d’absence. Il a pu refouler les pelouses de L’Étrat mais ne sera pas disponible pour défier le club pailladin.

João Ferreira manquera également à l’appel. Expulsé face à Boulogne, le latéral passé par Braga s’est cassé la main en quittant la pelouse. Après avoir frappé un mur dans les couloirs du Chaudron, le Portugais a été opéré. Cette semaine, il a officiellement été suspendu pour deux rencontres. Une sanction anodine au vu de la durée de son indisponibilité suite à sa blessure.

Le nouveau coach de l’ASSE sera également privé de Florian Tardieu, blessé au genou. Titulaire lors de chaque sortie des Verts en Ligue 2 sous les ordres d’Eirik Horneland, l’ancien Sochalien ne sera pas disponible pour la première de Philippe Montanier. Touché à la cheville, Gautier Larsonneur était incertain, tout comme Irvin Cardona, grippé cette semaine.

L’ancien entraîneur toulousain n’est pas arrivé seul dans le Forez. Plusieurs joueurs ont été recrutés ces derniers jours. Deux d’entre eux sont dans le groupe et peuvent prétendre à une place de titulaire : Abdoulaye Kanté et Julien Le Cardinal.

Une incertitude pour Larsonneur, une recrue lancée ?

En conférence de presse, Philippe Montanier a été questionné sur l’état physique de Gautier Larsonneur. Le portier passé par le VAFC souffrait de la cheville et n’a pas participé à tous les entraînements cette semaine. Il devrait cependant bien pouvoir tenir sa place dans la cage de l’ASSE. Reste à savoir si l’ex-coach valenciennois lui laissera le brassard de capitaine ou non.

Privé de João Ferreira pour une longue durée, Philippe Montanier devrait confier le couloir droit à Kévin Pédro. Le jeune défenseur a déjà joué à ce poste en début d’année 2026.

Dans l’axe, Julien Le Cardinal, recruté en fin de mercato, devrait être titularisé aux côtés de Mickaël Nadé, qui devrait être le seul joueur de champ stéphanois à avoir démarré chaque rencontre de Ligue 2 cette saison. Enfin, le nouveau coach stéphanois devrait permettre à Ben Old d’enchaîner au poste de latéral gauche.

Quel milieu pour l’ASSE sans Tardieu ?

Arrivé en fin de semaine dernière, Abdoulaye Kanté devrait être titularisé devant la défense stéphanoise. L’ASSE, en quête d’un vrai profil de récupérateur, s’est penchée sur le meilleur dans ce domaine en Ligue 2 la saison dernière avec Troyes. L’Ivoirien devrait démarrer dans le Chaudron et être préféré à Luan Gadegbeku au poste de numéro six.

Aïmen Moueffek devrait enchaîner au milieu ce samedi face au MHSC. Le joueur formé au club devrait être associé à Igor Miladinovic, qui profite de la blessure de Florian Tardieu pour enchaîner. L’ancien joueur de Sochaux s’est blessé au genou cette semaine et sera absent du onze pour la première fois de la saison en championnat.

Une attaque à relancer pour Montanier

L’une des missions de Philippe Montanier sera de relancer l’attaque stéphanoise. L’ASSE n’a marqué qu’un but en janvier et doit faire mieux pour retrouver l’élite. Le symbole de cette panne offensive se nomme Lucas Stassin. Meilleur buteur stéphanois l’an passé, le Belge n’a plus marqué en Vert depuis le succès à Amiens en septembre. L’ancien joueur d’Anderlecht devrait débuter en pointe de l’attaque de Philippe Montanier ce soir.

Unique buteur stéphanois le mois dernier, Augustine Boakye devrait également pouvoir enchaîner sur l’aile droite des Verts. Enfin, remplaçant pour son retour dans le groupe la semaine dernière, Zuriko Davitashvili devrait cette fois-ci retrouver le onze. Le meilleur buteur de l’ASSE cette saison devrait occuper le couloir gauche.