À l’approche de la réception de Montpellier pour le compte de la 22ème journée de Ligue 2, samedi à 20h, le coach de l’ASSE, Philippe Montanier a répondu aux questions des médias en conférence de presse. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Mon adjoint ? Stéphane Lièvre. Quand je suis arrivé à Toulouse, on m'a posé la question si on voulait qu'il intègre le staff. Il s'occupait bien des défenseurs. Il était très apprécié à Toulouse.

On a joué ensemble à Caen dans les années 90. J'avais gardé un très bon souvenir de l'homme parce qu'il a fait une belle carrière entre Nantes et Toulouse.

Il a un parcours intéressant parce qu'il a commencé comme analyste vidéo après il a été éducateur au centre de formation puis adjoint donc il a une large palette. C'est mon spécialiste de la défense, il connaît mes principes de défense. Il a aussi une personnalité très ouverte, très communicante, donc très facile à s'intégrer dans un staff déjà en place et la relation avec les joueurs se fait rapidement."

3 renforts opérationnelles pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Les recrues ? Elles sont opérationnels. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est vrai. Mais ils se sont entraînés avec leurs groupes de manière intensive.

Pas de problème à l'entraînement. En match, peut-être sur certains postes très énergivores, il faudra peut-être gérer. Mais l'avantage maintenant, c'est qu'on a cinq changements. On sait qu'on a une équipe qui démarre et une équipe qui finit. Les finishers sont aussi importants.

Comme nous, les recrues ne sont pas impactées. Ils connaissent la situation, mais ils ne l'ont pas vécu ici ces dernières semaines. Ils arrivent avec de la fraîcheur. Nous, avec Stéphane, on arrive beaucoup de fraîcheur, d'enthousiasme, d'optimisme. Et les nouveaux aussi. Donc ça donne un petit coup de fraîcheur au groupe."

3 renforts opérationnelles pour l'ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Abdoulaye Kanté ? C'est un joueur que je connaissais quand il était à Troyes. Il a beaucoup de volume de jeu, de l'impact à la récupération, et une bonne qualité de passe. J'ai découvert l'homme, très humble, un peu timide, comme peuvent être les Ivoiriens. Je connais bien le quartier d'où il vient. Il va amener ce côté énergie, récupération de balles, son impact, mais aussi ses qualités pour ressortir le ballon. C'est appréciable parce qu'en milieu défensif, on est plus que juste."

De quoi imaginer Abdoulaye Kanté, Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal lancé dans le grand bain samedi ? Réponse demain à 19h lors de la composition officielle.