Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va recevoir Montpellier lors de la 22ème journée de Ligue 2. À l'avant-veille de la rencontre, Philippe Montanier a pris la parole en Conférence de Presse. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Objectif ? Victoire. Si on peut bien jouer en plus, ce serait parfait. Mais on a besoin de points, il faut être pragmatique. On va essayer de trouver un bon équilibre parce que pour gagner il faut quand même bien jouer. On a besoin des points. Plus on arrivera à engranger des points, plus la confiance reviendra et ça nous aidera pour mettre une dynamique positive.



L'ASSE ne doit pas être obnubilé par la montée

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La montée, c'est l'objectif. Mais la vraie question, c'est comment y arriver? On doit travailler sur le comment. Comment on doit défendre ? Comment on doit attaquer ? Quel est le plan de jeu ? On doit se concentrer là dessus. On connaît l'objectif. Mais on doit pas être obnubilé par cet objectif, on doit être obnubilé par qu'est-ce qu'on doit faire.Je suis persuadé que le résultat n'est qu'une conséquence de ce qu'on fait et nous on doit juste se concentrer sur ce qu'on doit faire.

Capitanat remis en question ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “J'ai désigné 4-5 capitaines, 4-5 joueurs qui soient un peu le relais ou quand j'ai besoin de les consulter. Il y en a un sur le terrain, mais il y en a 5 ou 6 qui représentent le vestiaire : un joueur d'expérience, un jeune, un joueur étranger,... Le capitanat n'est pas une obsession.

Le plus important, c'est d'avoir 5-6 capitaines. Vous verrez ça samedi, je ne vais pas tout vous dévoiler.

Changer le capitanat ? Je vais vous dire, je n'y ai même pas pensé. Ce n'est pas la chose qui me préoccupe le plus aujourd'hui. C'est important un Capitaine et ce qu'il représente aussi. Gautier Larsonneur le fait très bien donc on verra. Je vais voir ça demain quand on va commencer à mettre l'équipe en place. C'est elle qui va démarrer et forcément le capitaine sera dedans. Gautier (Larsonneur) comme les autres est un postulant."