Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va défier Montpellier dans le Chaudron à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 2. Abdoulaye Kanté à succèdé à Philippe Montanier en Conférence de Presse d'avant match. Extraits.

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Je pense que je me sens bien. Je suis arrivé, ça fait maintenant une semaine. Je me suis entraîné avec le groupe et physiquement je me sens bien parce que les entraînements sont intenses. Et du coup, physiquement, je me sens bien. Je me suis entraîné. Physiquement, ça va. Et j'ai fait tous les entraînements. Du coup, pour le samedi, la décision revient au coach. Mais moi, je me tiens prêt. Quand il aura besoin de moi, je serai là pour répondre."

"Mais maintenant, je me sens bien, je me sens en forme."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Ces derniers mois n'ont pas été faciles pour moi parce que j'étais dans une période un peu compliquée à cause des blessures. Mais ça fait maintenant six semaines, je crois, que je suis revenu et j'ai repris les entraînements et j'ai joué un petit peu. Du coup, là, je me sens bien. Mais c'est vrai que ces deux ou trois derniers mois n'ont pas été faciles à gérer à cause des blessures. Mais maintenant, je me sens bien, je me sens en forme."

Abdoulaye Kanté et le numéro 42, joli clin d'oeil à l'ASSE sans le vouloir

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Justement, le 42 a toujours été mon numéro, mais quand je suis arrivé, on m'avait expliqué que c'était le numéro du département et qu'on ne donnait pas ça comme numéro aux joueurs. Et du coup, j'étais obligé de le changer. Je ne sais pas si vous savez, je suis ivoirien et j'ai un peu les mêmes histoires, un peu comme Yaya Touré, je ne sais pas si vous le connaissez. Et du coup, je me suis inspiré de lui, de son histoire. Le même pays, un petit peu le même poste. Et c'est pour ça que j'ai pris le 42. C'est vraiment un modèle pour moi et pour tous les jeunes d'ailleurs, pour tout le monde, les jeunes d'Afrique, parce que tout le monde connaît la carrière qu'il a faite et du coup c'est un modèle pour nous."

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Le 14, c'est par rapport à N'Golo Kanté quand il était à Leicester. J'ai essayé de regarder un petit peu dans le numéro si j'avais un autre numéro de Yaa Touré dans sa carrière. J'ai vu qu'il n'y avait pas. Et bon, N'Golo Kanté, vu que c'est le même nom et c'est un peu le même profil, je me suis dit, vas-y, je prends le 14. Un petit peu, ça m'inspire un petit peu."

Kanté présente son profil !

Abdoulaye Kanté (Milieu de l’ASSE) : "Ma première qualité, c'est la récupération. Je suis milieu défensif, donc je suis bon à la récupération. Je suis agressif, je suis aussi agile. J'ai une bonne lecture aussi du jeu, dans les anticipations, avec et sans ballon. Oui, je connais le championnat plus ou moins parce que j'ai débuté ma carrière à Troyes et j'ai fait une année en réserve. La deuxième année, j'avais 18 ans, il y a deux ans. Donc, j'ai joué deux ans à Troyes dans le championnat et j'ai joué plus de 50 matchs, je pense. Et du coup, plus ou moins, je connais le championnat. En tout cas, je sais que c'est un championnat intense. Je sais que tous les matchs sont difficiles. Même quand tu es premier, tu joues le 10e ou le 15e. Il n'y a pas de match facile. Et je sais que c'est un championnat combatif aussi. Ça se donne, ça s'envoie, il n'y a pas d'arrêt. Et ça se joue aussi au ballon."