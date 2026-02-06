Ce vendredi, cinq rencontres de Ligue 2 étaient au programme pour lancer un nouveau week-end de compétition. Si certains étaient engagés en Coupe cette semaine, le championnat était de retour ce soir et plusieurs concurrents de l’ASSE étaient sur les pelouses. Résumé des premières rencontres de la 22ème journée.

Vainqueur sur la pelouse de Dunkerque, Annecy voulait enchaîner en Ligue 2sur sa pelouse dans un derby face à Grenoble. Huitièmes, les hommes de Laurent Guyot avaient la possibilité de revenir à hauteur de l’ASSE en cas de succès ce vendredi face au GF38.

Après sa victoire à Geoffroy Guichard, Boulogne-sur-Mer avait la possibilité d’enchaîner à domicile face à Rodez. Les nordistes pouvaient creuser l’écart en prenant sept points d’avance sur Amiens, barragiste qui jouera lundi soir.

Deuxièmes depuis leur succès à Clermont, le week-end dernier, les rémois voulaient continuer de mettre la pression sur leur rival troyen. L’ESTAC est sur une série de deux défaites consécutives. Reims comptait bien dépasser provisoirement Troyes et prendre la tête du championnat, ce vendredi en s’imposant face à Bastia, dernier.

Un nouveau vendredi ou l’ASSE était menacée en Ligue 2

Sur une bonne dynamique en début d’année, Guingamp s’est incliné à Montpellier la semaine passée. L’équipe coachée par Sylvain Ripoll se déplaçait à Dunkerque dans un duel d’outsiders pour la course à la montée. En cas de succès de l’une des deux équipes ou d’un nul, l’ASSE aurait été éjectée du top 5 de Ligue 2, synonyme de place en playoffs.

Le Red Star souhaitait rapidement retrouver le chemin de la victoire. Après deux nuls consécutifs, les franciliens ont quitté le podium le week-end dernier et avaient l’ambition de le retrouver provisoirement en s’imposant à domicile face à Pau.

Résumé des rencontres



FC Annecy - Grenoble F38 (1-1)

T. Rambaud (43e) côté Annecy ; Y. Diaby (79e) suspension U. Bonnet (90e) côté Grenoble

US Boulogne - Rodez AF : (1-2)

Z. Gourville (62e) côté Boulogne ; T.Arconte (16e , 51e) côté Rodez

USL Dunkerque - EA Guingamp (0 - 0) :

Suspension L. Doucet (59e) côté Dunkerque

Red Star - Pau FC (0 - 3) :

J. Anziani (s.p 52e), O.Sissoko (68e), K. Dong (87') côté Pau FC

Stade de Reims - SC Bastia : (0 -0)

Classement provisoire de la Ligue 2 - Journée 22