L’ASSE affronte le Stade Lavallois ce samedi soir à 20h au stade Geoffroy-Guichard à l’occasion de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Après deux victoires consécutives, Philippe Montanier espère bien poursuivre sa bonne dynamique et maintenir la pression sur Troyes et Reims. Voici la composition que le coach normand devrait choisir pour la réception des Tangos.

Les Stéphanois retrouvent le Chaudron ce samedi soir pour y défier Laval, relégable, dans une rencontre du 24ᵉ épisode de la saison 2025-2026 de Ligue 2. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, l’ASSE a retrouvé le sourire et le chemin de la victoire. Une situation qui a permis aux Verts de remonter sur le podium tout en profitant de la méforme du leader pour revenir à deux points de la première place. La victoire est donc obligatoire ce soir et pourrait permettre aux Ligériens de prendre la tête en cas de mauvais résultats de Reims et Troyes cet après-midi.

Un cadre de retour avec l’ASSE

Philippe Montanier a annoncé une bonne nouvelle avec le retour de Florian Tardieu pour cette partie. L’ancien joueur du FCSM a manqué les deux dernières rencontres avec l’ASSE et s’attendait à une plus longue absence. Touché au genou, le milieu a finalement pu retrouver rapidement les terrains et fait son retour dans le groupe ce week-end.

Le coach stéphanois devra se montrer plus patient avant de récupérer Chico Lamba. Aucun risque ne sera pris avec le défenseur recruté cet été. Le Portugais a fait son retour à l’entraînement individuel depuis plusieurs semaines mais reste surveillé par le staff après sa rechute en janvier, moins de deux semaines après son retour dans le onze.

Mahmoud Jaber demeure toujours forfait. Blessé depuis la rencontre à Reims, le milieu israélien n’a pas encore l’autorisation de revenir sur les terrains. Le numéro cinq de l’ASSE doit se contenter de séances en salle pour le moment.

Un mois et demi après une opération du ménisque, Maxime Bernauer poursuit sa phase de reprise et a pu retoucher le ballon cette semaine. Le défenseur formé à Rennes ne sera cependant pas de retour à la compétition avant plusieurs semaines.

Si sa suspension s’est achevée le week-end dernier, João Ferreira reste hors du groupe. Le latéral venu de Watford est toujours blessé à la main et manquera encore plusieurs rencontres avec l’ASSE.

Ce qui devrait également être le cas de Nadir El Jamali, touché au genou et absent le week-end dernier. Le milieu n’est pas le seul joueur formé au club à devoir déclarer forfait pour cette rencontre face à Laval. Djylian N’Guessan s’est blessé lors de son entrée à Guingamp et sera absent ce soir.

Une défense enfin stabilisée ?

L’ancien gardien de l’ASSE ne devrait pas surprendre ce samedi soir face à Laval concernant le choix de son portier. Philippe Montanier va, sauf retournement de situation, permettre à Gautier Larsonneur de connaître son 24ᵉ capitanat en Ligue 2 cette saison.

L’entraîneur stéphanois ne devrait pas innover non plus concernant sa ligne défensive. Auteur de performances satisfaisantes depuis son arrivée dans le groupe professionnel, Kévin Pédro devrait enchaîner au poste d’arrière droit.

Julien Le Cardinal et Mickaël Nadé devraient être associés pour la troisième fois consécutive dans l’axe, tandis que Ben Old, installé au poste de latéral gauche depuis deux mois, devrait à nouveau occuper ce poste ce samedi.

Les places sont chères au milieu

Titularisé pour la première fois depuis son arrivée à la fin du mois de janvier, Abdoulaye Kanté devrait enchaîner au poste de sentinelle ce soir. L’ancien Troyen possède un véritable profil de récupérateur qui manquait à l’ASSE lors de la première partie de saison.

Pour accompagner le milieu prêté par Middlesbrough, plusieurs joueurs se disputent les deux autres places dans l’entrejeu. Florian Tardieu, de retour de blessure, vient s’ajouter à la liste des prétendants à une place de titulaire. Le numéro cinq stéphanois ne devrait cependant pas retrouver le onze face aux Mayennais. Philippe Montanier devrait également à nouveau laisser Aïmen Moueffek sur le banc et reconduire Igor Miladinovic et Augustine Boakye.

L’ASSE ne change pas son trio d’attaque

Si Lucas Stassin ne parvient toujours pas à augmenter ses statistiques depuis de nombreuses semaines, il est parvenu à se montrer décisif à Guingamp. Le Belge a obtenu le penalty de l’ouverture du score avant de manquer plusieurs balles de 3-0 en Bretagne. En manque cruel de réussite, le buteur formé à Anderlecht ne manque pas de volonté et espère enfin mettre fin à sa longue disette face à Laval.

Comme Stassin, Irvin Cardona a traversé une longue période de vide statistique avec l’ASSE. L’international maltais y a mis fin le week-end dernier en offrant un centre parfait à Zuriko Davitashvili pour le 2-0. L’ancien joueur d’Augsbourg devrait débuter sur l’aile droite ce soir.

Double buteur à Guingamp, Zuriko Davitashvili devrait compléter le trio offensif de Philippe Montanier. L’ancien Bordelais a retrouvé le chemin des filets à Roudourou après plusieurs semaines sans marquer. Avec ses deux réalisations, le Géorgien est revenu à une unité de la tête du classement des buteurs en Ligue 2 et espère, pourquoi pas, s’en emparer ce soir.