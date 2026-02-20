Ce vendredi, la Ligue 2 reprenait ses droits avec le coup d’envoi de la 24ᵉ journée. Cinq matchs étaient au programme. Plusieurs concurrents de l’ASSE, qui jouera demain face à Laval, pouvaient provisoirement repasser devant les Verts. Résumé et résultats du multiplex du soir.

En bas de tableau, le Clermont Foot voulait repartir de l’avant face à Boulogne-sur-Mer, un concurrent direct au maintien en Ligue 2. Un succès dans le Nord aurait permis aux Auvergnats de revenir à un point de leur adversaire. Les Boulonnais, quant à eux, espéraient bonifier leur succès à Rodez afin de se donner de l’air.

Nancy et Grenoble ont également besoin de points pour garder la zone rouge à distance. Les lorrains, quatorzièmes avec trois points d’avance sur la zone rouge pouvaient passer devant les isérois en cas de succès à Marcel-Picot.

Un haut de tableau convoité en Ligue 2

Invaincu en Ligue 2 depuis neuf matchs, Rodez accueillait Montpellier ce vendredi soir. Le MHSC, qui a stoppé la série d’invincibilité du Mans le week-end dernier, souhaitait enchaîner non loin de l’Hérault. Sur la pelouse du RAF, les Héraultais pouvaient prendre de la distance avec leur adversaire du soir et éviter de basculer dans la seconde partie de tableau.

Devant les hommes de Zoumana Camara, Dunkerque était assuré de ne pas reculer à l’issue de cette nouvelle journée. L’USLD accueillait la lanterne rouge Bastiaise et pouvait provisoirement doubler l’ASSE au classement.

Enfin, Le Red Star, qui a renoué avec le succès après trois matchs sans gagner se déplaçait à Annecy. Les franciliens avaient l’opportunité de s’emparer provisoirement de la tête de la Ligue 2 en cas de victoire en Haute-Savoie.

Résumé des rencontres

Annecy - Red Star (2-1)

T. Rambaud (49e), A. Larose (74e) côté Annecy ; K. Cabral (82e) côté Red Star

Boulogne - Clermont (0-2)

F. Diedhiou (53e, 86e S.P) côté Clermont

Dunkerque - Bastia (1-1)

E. Bardeli (40e) côté Dunkerque ; A. Roncaglia (30e) côté Bastia

Nancy - Grenoble (0-0) : Interrompu

Rodez - Montpellier (1-0)

S. Benchamma (72e) côté Rodez

Classement provisoire de Ligue 2

1. Troyes — 23 MJ, 42 pts

2. Reims — 23 MJ, 40 pts

3. ASSE — 23 MJ, 40 pts

4. Red Star — 24 MJ, 40 pts

5. Le Mans — 23 MJ, 39 pts

6. Dunkerque — 24 MJ, 38 pts

7. Annecy — 24 MJ, 36 pts

8. Rodez — 24 MJ, 36 pts

9. Montpellier — 24 MJ, 34 pts

10. Pau — 23 MJ, 34 pts

11. Guingamp — 23 MJ, 33 pts