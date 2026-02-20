La 24e journée de Ligue 2 s’ouvre sur un constat simple : jamais le championnat n’a semblé aussi resserré. Après 23 rencontres, quatre équipes se tiennent en deux points seulement. Troyes mène la danse avec 42 points, mais Reims, Saint-Étienne et le Red Star pointent tous à 40 unités. À ce stade de la saison, chaque détail compte : une victoire peut vous propulser en tête, une défaite vous éjecter du podium.

Le leader troyen reçoit Pau (8e, 34 pts) avec l’opportunité de consolider sa place. Fort de l'une des meilleures attaques du championnat (34 buts inscrits), Troyes a les armes pour faire la différence, mais Pau reste capable de perturber les équipes du haut de tableau avec une attaque toute aussi prolifique.

Derrière, Reims accueille Amiens (16e, 22 pts). Les Rémois présentent l’une des défenses les plus solides du haut de classement (23 buts encaissés, +14 de différence). Sur le papier, l’écart semble net. Mais dans ce championnat où les surprises sont légion, rien n’est acquis d’avance.

De son côté, l’AS Saint-Étienne reçoit Laval (17e, 18 pts) dans un contexte favorable. Les Verts disposent de la meilleure attaque de Ligue 2 (39 buts). Laval, avec 32 buts encaissés, est en difficulté défensivement. Une victoire permettrait à Saint-Étienne d’assurer au minimum sa place sur le podium, voire de viser plus haut en fonction des autres résultats.

La bataille pour s’accrocher au wagon de la tête de Ligue 2

Le Red Star, enfin, se déplace à Annecy (9e, 33 pts). Les Audoniens n’ont aucune marge : un faux pas pourrait les faire sortir du top 4 si Dunkerque (6e, 37 pts, +15) s’impose face à Bastia, lanterne rouge (17 pts). Dunkerque, avec sa différence de buts flatteuse (+15), affronte ainsi des Bastiais qui présentent la différence de buts du championnat (-16), l’occasion est idéale pour recoller au quatuor de tête.

À cinq points du leader, Le Mans (5e, 39 pts) reçoit Guingamp (10e, 33 pts) lundi. En cas de succès, les Manceaux peuvent revenir à hauteur du podium. Guingamp, malgré une différence négative (-1), possède le meilleur buteur du championnat, Louis Mafouta (11 buts), un facteur capable de faire basculer une rencontre qui se jouera en connaissance des autres résultats.

Le bas de tableau sous pression permanente

Plus bas, chaque point vaut de l’or. Nancy (14e, 25 pts) reçoit Grenoble (12e, 27 pts) dans un duel direct pour s’éloigner de la zone rouge. Boulogne (13e, 26 pts) accueille Clermont (15e, 22 pts) avec la possibilité de creuser l’écart. Rodez (11e, 33 pts) et Montpellier (7e, 34 pts) s’affrontent dans une zone intermédiaire où un succès peut relancer des ambitions de top 5.

Une journée aux effets immédiats

La densité du classement rend cette 24e journée particulièrement intéressante. Trois points séparent le leader du cinquième. Un seul point distingue le 7e du 11e. En bas, Bastia et Laval ne sont pas complètement largués et pourraient, en enchaînant quelques résultats positifs, recoller à un peloton de trois équipes sous la menace : Nancy, Clermont et Amiens.

À onze journées de la fin, la Ligue 2 entre dans une phase où les écarts peuvent enfin se creuser… ou se resserrer davantage. Cette J24 pourrait marquer un premier tournant.