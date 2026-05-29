L’ASSE se rend à Nice ce vendredi soir pour le second acte des barrages. Après le 0-0 du match aller, les Verts vont devoir aller s’imposer sur la Côte d’Azur pour aller chercher leur montée en Ligue 1. Voici les onze joueurs que devrait choisir Philippe Montanier pour cette ultime rencontre de la saison.

Pour la seconde fois consécutive, les Verts n’ont pas été en mesure de marquer un but à domicile. Dans un match peu emballant où l’enjeu a pris le dessus sur le jeu, l’ASSE et Nice se sont neutralisés dans le Chaudron.

Lors du match retour ce soir, les Verts devront jouer plus libérés face à une équipe qui a tout à perdre dans cette double confrontation.

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L’ASSE peut compter sur Ben Old ?

L’infirmerie stéphanoise reste bien remplie avant ce déplacement décisif à Nice. Comme prévu, Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Chico Lamba ne pourront pas tenir leur place pour cette dernière rencontre de la saison. Les trois joueurs ne rejoueront plus sous le maillot vert avant le prochain exercice.

Toujours en phase de reprise après sa blessure au genou, Nadir El Jamali poursuit son travail en salle et demeure trop juste pour intégrer le groupe de Philippe Montanier. L’entraîneur stéphanois a également confirmé le forfait de Djylian N’Guessan, déjà absent lors de la première manche disputée mardi à Geoffroy-Guichard.

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Une note plus positive concerne Florian Tardieu. Éloigné des terrains pendant près de trois mois, le milieu de terrain a retrouvé la compétition récemment et pourrait vivre ce vendredi son ultime apparition avec l’ASSE. En fin de contrat, l’ancien Sochalien semble se rapprocher d’un départ cet été, comme il l'a lui même évoqué mardi soir.

Enfin, Ben Old effectue son retour dans le groupe. Absent lors du match aller, le Néo-Zélandais est cette fois opérationnel. Reste désormais à savoir si Philippe Montanier choisira de l’utiliser dès le coup d’envoi avant son départ en sélection nationale pour la Coupe du Monde.

Un changement en défense

Comme face à Rodez, Gautier Larsonneur a réalisé un nouveau clean sheet face à Nice. Le portier stéphanois espère vivre la même soirée que mardi où aucun Niçois n’a trouvé le cadre.

Si aucun tir adverse n’a été cadré, c’est en grande partie grâce à une défense stéphanoise qui a su se montrer solide. L’OGCN retrouve Elye Wahi, de retour de suspension, pour cette rencontre. L’attaquant devrait apporter une menace supplémentaire sur la charnière de l’ASSE. Philippe Montanier devrait reconduire la paire Le Cardinal - Bernauer pour ce match retour.

L’incertitude était du côté des latéraux. Ben Old, de retour de blessure, est-il apte à débuter ? Dennis Appiah, qui l’a remplacé mardi, a ressenti une gêne musculaire pendant la rencontre. Joao Ferreira avait alors remplacé l’ancien Monégasque L’entrée du portugais avait alors occasionné une réorganisation et Kévin Pédro avait alors pris place à gauche.

Si Kevin Pédro devrait débuter, il est dans l’incertitude concernant sa position. Ben Old devrait faire son retour dans le onze et jouer à gauche. Ce qui signifie que le jeune joueur formé à l’ASSE devrait occuper le couloir droit.

Un entrejeu qui enchaîne

Auteurs d’un match sérieux mardi, Luan Gadegbeku et Abdoulaye Kanté devraient être reconduits ce soir à Nice. Les deux joueurs devraient alors connaître leur quatrième association de suite sous le maillot Vert.

De retour de suspension à l’aller, Augustine Boakye est bien à disposition de l’ASSE avant de rejoindre la sélection ghanéenne. L’ancien joueur de Wolfsberger devrait occuper le rôle de meneur de jeu du onze stéphanois.

L’ASSE devra trouver la solution en attaque

Depuis plusieurs semaines, l’attaque stéphanoise semble incapable de mettre une défense sous pression. Excepté la rencontre face à des Amiénois qui n’avaient plus rien à jouer, l’ASSE peine à apporter le danger sur les buts de son adversaire.

Un joueur l’illustre particulièrement : Irvin Cardona. Le Maltais, homme providentiel il y a deux ans et en manque de confiance et de réussite. Pour ce match retour, l’ancien Brestois, qui devrait débuter à droite, serait bien inspiré de retrouver le chemin du but pour se libérer d’un poids et pourquoi pas envoyer son club en Ligue 1.

Zuriko Davitashvili peine lui aussi à inquiéter les défenses adverses. De retour comme titulaire face à Rodez, le Géorgien a manqué de spontanéité et de folie dans son dernier geste. Pourtant, l’ancien Bordelais est sans doute l’un des joueurs stéphanois qui peut faire basculer un match à tout instant. Il devrait occuper l’aile gauche ce soir à Nice.

Enfin, Lucas Stassin est lui aussi en mesure de pouvoir inquiéter la défense azuréenne. Le Belge devrait être aligné en pointe par Philippe Montanier.

Ce dernier onze de la saison aura une seule mission, emmener l'ASSE en Ligue 1.