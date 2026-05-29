À quelques heures du barrage retour entre Nice et l’ASSE, l’imbroglio Ali Abdi connaît un nouveau rebondissement. Alors que son départ pour la Tunisie avait provoqué une vive polémique sur la Côte d’Azur, l’OGC Nice a publié un communiqué pour défendre son joueur. Le club assure même que le latéral tunisien espère revenir à temps à l’Allianz Riviera.

L’affaire Ali Abdi a animé les dernières heures précédant le barrage retour face à Saint-Étienne. Après avoir disputé l’intégralité du match aller à Geoffroy-Guichard (0-0), l’international tunisien avait quitté Nice pour rejoindre sa sélection nationale. Une situation qui avait suscité l’incompréhension d’une partie des supporters niçois, certains allant jusqu’à prendre le joueur pour cible sur les réseaux sociaux. Face à l’ampleur de la polémique, l’OGC Nice a choisi de communiquer officiellement jeudi soir.

Nice défend Ali Abdi

Dans son communiqué, le Gym rappelle avoir tenté de trouver une solution avec la Fédération tunisienne afin de conserver Ali Abdi pour les deux rencontres de barrage. "Le club avait engagé des discussions avec la Fédération tunisienne afin de permettre au joueur de disputer les deux matchs de barrage avec le Gym. Un accord n’a finalement pas pu être trouvé dans un calendrier rendu extrêmement complexe par les dates FIFA."

Le club insiste également sur l’attitude du joueur. "Ali Abdi a néanmoins tenu à être présent pour le premier match de barrage, démontrant une nouvelle fois son engagement envers le club et le groupe."

Un départ imposé par des démarches administratives

Selon la version communiquée par l’OGC Nice, le défenseur tunisien n’a pas quitté la France uniquement pour rejoindre sa sélection. "Il a été contraint aujourd’hui de se rendre en Tunisie afin d’effectuer les démarches administratives liées à son visa pour les États-Unis." Une étape indispensable à quelques jours de la Coupe du monde 2026.

Le club ajoute que le joueur reste pleinement mobilisé autour de son équipe. "Il est déterminé à revenir soutenir le groupe à l’occasion du match retour demain."

Présent à Nice... mais pas sur la pelouse

C’est toute la subtilité du dossier. Ali Abdi ne pourra évidemment pas participer à la rencontre face à l’ASSE. En revanche, le communiqué laisse entendre qu’il pourrait être de retour sur la Côte d’Azur dès vendredi afin d’assister au barrage depuis les tribunes de l’Allianz Riviera.

Un scénario qui paraissait encore improbable quelques heures plus tôt et qui témoigne de la complexité d’une situation coincée entre les règlements FIFA, les exigences administratives liées à la Coupe du monde et l’enjeu sportif du maintien. Une situation qui laisse également l'impression que ce retour est improvisé. Plus tôt dans la journée de jeudi, Sabri Lamouchi, sélectionneur tunisien, semblait moins ouvert à laisser son joueur à la disposition de Nice, ni même de le voir quitter la sélection...

Nice appelle au calme autour d'Abdi

Le Gym a également tenu à condamner les attaques visant son joueur. "L’imbroglio résulte de ces obligations, dans une situation où deux impératifs contradictoires se sont imposés à lui. Entre défendre les couleurs de son club et pouvoir honorer une convocation pour une Coupe du monde avec sa sélection, le choix humain et sportif était particulièrement difficile."

Le club conclut par un appel à l’apaisement. "Face au déferlement de menaces dont il est victime sur les réseaux sociaux, le club appelle chacun à faire preuve de mesure et de respect envers un joueur qui est victime, au même titre que le club, de ces péripéties."

À quelques heures du verdict entre Nice et Saint-Étienne, le dossier Ali Abdi ajoute ainsi une nouvelle couche à une fin de saison déjà particulièrement mouvementée sur la Côte d’Azur.