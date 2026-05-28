Ce vendredi soir à 20h45, l’ASSE va terminer sa saison sur la pelouse de Nice. Après le match nul à Geoffroy-Guichard lors de l’aller, les Verts doivent s’imposer pour retrouver l’élite. Avant cette ultime rencontre, Philippe Montanier a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Trois jours après la réception des Aiglons, place au match retour ce vendredi soir. Une ultime rencontre pour déterminer qui de l’OGC Nice ou de l’AS Saint-Étienne sera en Ligue 1 la saison prochaine.

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Les Niçois joueront leur troisième match en une semaine et seront donc théoriquement moins frais physiquement que les joueurs de l’ASSE. Aux Stéphanois de faire ce qu’il faut sur ces 90 dernières minutes ou plus pour retrouver l’élite.

Retour espéré pour Ben Old ?

Après plusieurs mois d’absence, Florian Tardieu a fait son retour pour disputer le dernier match de son chapitre à l’ASSE au Stade Geoffroy-Guichard. S’il vient à être utilisé ce vendredi, l’ancien de l’ESTAC disputerait alors son dernier match en Vert.

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De retour de suspension, l’incertitude était tout de même de mise pour Augustine Boakye. Appelé par le Ghana pour jouer les amicaux avant la Coupe du Monde, l’ASSE a pu compter sur son joueur pour le match aller et l'espérait aussi au retour.

Comme au match aller, plusieurs absents de longue date manquent toujours à l’appel. Nadir El Jamali, présent pour soutenir ses partenaires mardi, est en réathlétisation. Mahmoud Jaber et Paul Eymard ont dû subir une intervention chirurgicale il y a six semaines. Les deux joueurs ne seront donc pas à disposition de Philippe Montanier ce vendredi. Chico Lamba est également touché.

Djylian N’Guessan a dû déclarer forfait mardi après avoir obtenu quelques minutes lors des deux matchs précédents avec l’ASSE.

Enfin, Ben Old avait été convoqué par Philippe Montanier pour le match aller. Touché aux ischios, le Néo-Zélandais n’a finalement pas été inscrit sur la feuille de match. Son absence il y a trois jours laisse peu d’espoirs pour le voir revenir dans le onze à Nice.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “"Hormis les blessés de longue durée, auxquels j’ajoute Djylian N’Guessan, tout le monde est sur le pont, dont Ben Old qui est disponible pour ce match ! Les autres vont également bien et ont bien récupéré."